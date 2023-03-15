لوكا مودريتش يفاجئ رونالدو برسالة عاطفية!.. هل ينضم للنصر السعودي؟

كال النجم الكرواتي، لوكا مودريتش، صانع ألعاب فريق ريال مدريد، المديح لزميله السابق في "الميرينغي" النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي لكرة القدم.

وكشف لوكا مودريتش في تصريحات خلال مقابلته مع الإنجليزي ريو فيرديناند أسطورة نادي مانشستر يونايتد السابق، عبر برنامجه "rio ferdinand presents five" بموقع "يوتيوب، مدى حبه وتقديره الكبير للنجم كريستيانو رونالدو.

ويأتي ذلك بعد أن ربطت تقارير صحفية لوكا مودريتش بالانتقال إلى صفوف نادي النصر، واللعب من جديد إلى جانب رونالدو.

ومن المنتظر أن يحسم مودريتش مستقبله مع ريال مدريد خلال الأيام المقبلة سواء بالتجديد لموسم إضافي أو الرحيل.

وقال مودريتش في مقابلته مع ريو فيرديناند: "أعتقد أن كريستيانو رونالدو أفضل من لعبت معه خلال مسيرتي على الإطلاق".

وأضاف: "كريستيانو رونالدو لاعب لا يصدق وظهر ذلك مع ريال مدريد، فهو دائما ما يصنع أشياء جديدة من خلال التحديات التي يخوضها ويضع الفريق فيها".

وتابع: "رونالدو يريد دائما المزيد، ولاعب احترافي للغاية، ولا يكون سعيدا أبدا بما يفعله، كل هذه أمور وصفات مذهلة حقا لدى رونالدو، والتحديات التي يضعها لنفسه وللفريق كل يوم كانت لا تصدق أبدا".

وسبق لمودريتش (37 عاما) أن لعب بجانب كريستيانو رونالدو في ريال مدريد خلال الفترة من 2012 حتى رحيل النجم البرتغالي في 2018، وحصدا معا الكثير من الألقاب.

وكشف النجم الكرواتي: "حسنا، إذا اخترت فريقا مكونا من 5 أفراد، فإنه سيتكون من رونالدو وغاريث بيل وسيرخيو راموس وتوني كروس، إضافة إلى إيفان راكيتيتش، لأنه لا يمكنني اختيار جميع اللاعبين من ريال مدريد، وبالطبع من دون نسيان كاسيميرو وكريم بنزيما".

ولعل تصريحات مودريتش تكمن في طياتها دلالة على إمكانية رغبته في اللعب مجددا بجوار رونالدو، وقد يكون ذلك عبر قبول عرض نادي النصر.

وشهدت الفترة الأخيرة خروج العديد من التقارير والأنباء التي تشير إلى اقتراب النصر من التعاقد مع مودريتش عقب نهاية عقده مع ريال مدريد في الصيف المقبل.

كما أشاد لوكا مودريتش بزميله السابق الإسباني سيرجيو راموس قائد ريال مدريد السابق وصخرة دفاع باريس سان جيرمان الحالي، قائلا: "سيرجيو راموس مدافع رائع، وأحد أفضل القادة على أرض الملعب، عندما تكون هناك مشكلة يتواجد دائما لدعمك، إنه من فئة مختلفة".

يذكر أن كريستيانو رونالدو (38 عاما) انضم إلى صفوف نادي النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد بالتراضي، في ديسمبر 2022.

المصدر: وسائل إعلام