كريستيانو رونالدو يثور غضبا.. ويتعرض للعقوبة سريعا (فيديو)

خرج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو غاضبا من مباراة فريقه النصر أمام ضيفه أبها (3-1) التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في الرياض، ضمن الدور ربع النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وحصل رونالدو على فرصة هجمة مرتدة سريعة في الوقت الضائع من زمن الشوط الأول، عندما تلقى كرة في منتصف الملعب، إلا أن حكم الساحة اللاتفي أندريس تريمانيس، أطلق صفارة النهاية، ما أثار غضب "صاروخ ماديرا".

وقام رونالدو بركل الكرة بقوة في الهواء احتجاجا على القرار، ليشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجه النجم البرتغالي.

غضب كريستيانو رونالدو مع نهاية الشوط الأول.. والحكم يشهر البطاقة الصفراء 🟨#أغلى_الكؤوس⁩

⁧#النصر_أبها⁩ | ⁦#SSCpic.twitter.com/9KeUxKezzc — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 14, 2023

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كما خرج رونالدو غاضبا من أرضية ملعب "مرسول بارك"، بعد استبداله في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، وبسبب فشله في التسجيل على أرض "العالمي" وبين جماهيره، منذ انضمامه إلى صفوف النادي السعودي في يناير الماضي، وحتى الآن.

المصدر: RT