رونالدو الحاضر الغائب يخرج من الملعب.. والنصر يعبر أبها (فيديو)

تأهل نادي النصر إلى الدور قبل النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين، على حساب ضيفه أبها، بفوزه عليه (3-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، بالعاصمة السعودية الرياض.

وتقدم نادي النصر بثلاثة أهداف متتالية عبر كل من سامي خليل النجعي، وعبد الله محمد الخيبري، ومحمد خليل مران، في الدقائق (1، 21، 49) على الترتيب.

🎞️ || The fastest goal in the history of King’s Cup 🤩

Presented to you by Sami AlNajai 😎💛 pic.twitter.com/42TZ7e9aIJ — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) March 14, 2023

Alkhaibari is natural 😎🔥 pic.twitter.com/GtWJheyIhz — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) March 14, 2023

Marran loves number 3️⃣ 🤝 pic.twitter.com/bKmWwhNTMH — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) March 14, 2023

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بينما سجل المهاجم النيجري عبد الفتاح آدم هدف الضيوف الوحيد بحلول الدقيقة 69 من زمن اللقاء، الذي جرى على ملعب "مرسول بارك".

وشهدت الدقائق الأخيرة من المباراة استبدال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الحاضر الغائب في هذه المباراة، حيث لم يقدم أي شيء يذكر في هذه المواجهة، كما أنه لم ينجح في هز الشباك على أرضية ملعب "العالمي".

وضرب ناي النصر بذلك موعدا في الدور قبل النهائي للمسابقة مع فريق الوحدة الذي تغلب بدوره على ضيفه الباطن بهدفين مقابل هدف واحد.

المصدر: RT