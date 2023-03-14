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النصر في مواجهة ضيفه أبها.. التشكيلة الأساسية

الرياضة

النصر في مواجهة ضيفه أبها.. التشكيلة الأساسية
twitter/AlNassrFC_EN
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يستضيف ملعب "مرسول بارك" بالعاصمة السعودية الرياض، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة (17:30) بالتوقيت المحلي، مباراة نادي النصر وضيفه أبها، في الدور ربع النهائي من كأس خادم الحرمين.

وسيبدأ الفرنسي رودي غارسيا (58 عاما) المدير الفني لنادي النصر السعودي، بالتشكيلة الأساسية التالية "للعالمي" بقيادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو: 

44- نواف العقيدي

2- سلطان الغنام

21- الفارو

5- عبد الله العمري

13- جيسلان كونان

8- عبد المجيد الصليهم

17- عبد الله الخيبري

29- عبد الرحمن غريب

16- محمد مران

14- سامي النجعي

7- كريستيانو رونالدو.

وفي ما يلي التشكيلة الأساسية لنادي أبها لمواجهة "العالمي":

16- ديفيس إيباسي

14- فهد الجميعة

19- أمين عطوشي

3- عبد الله الزوري

4- سعد ناطق

8- أوروش ماتيتش

21- زكريا سامي

34- إدريس صديقي

7- صالح العمري

18- نواف الصعدي

10- سعد بقير.

المصدر: RT

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