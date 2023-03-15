ريال مدريد يتفق مع بنزيما

أفادت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، بأن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، اقترب من تجديد عقد مهاجمه الفرنسي كريم بنزيما، حتى صيف 2024.

وينتهي عقد بنزيما (35 عاما) مع ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري، وارتبط اسمه بالانتقال للعب في الدوري السعودي.

وبحسب صحيفة "ليكيب"، فقد توصل ريال مدريد لاتفاق شفهي مع بنزيما، بشأن تجديد عقده حتى صيف 2024.

وأضافت الصحيفة أن بنزيما التقى مع فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد قبل أيام قليلة، وتوصلا لاتفاق بشأن التجديد حتى 2024.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن التجديد بشكل رسمي، خلال الأسابيع المقبلة.

وترددت أنباء حول إمكانية رحيل بنزيما، في ظل تراجع مستواه مؤخرا، وغيابه عن عدد كبير من المباريات هذا الموسم بسبب الإصابة.

المصدر: وكالات