ريال مدريد أم برشلونة؟ مدرب محمد صلاح السابق يكشف الفريق المفضل له

كشف الكولومبي خايمي بابون المدرب السابق للمصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، أن اللاعب كان يفضل الانتقال إلى ريال مدريد أكثر من برشلونة.

وعمل خايمي بابون، وهو لاعب كرة قدم سابق، كمدرب شخصي لمحمد صلاح أثناء وجوده في نادي روما الإيطالي خلال الفترة من 2015 إلى 2017، قبل الانتقال إلى صفوف ليفربول مقابل 42 مليون يورو.

وقال بابون في تصريحات لشبكة "ريليفو" الإسباني: "أخبرت محمد صلاح أثناء وجوده في روما أن عليه الانضمام إلى برشلونة، لكنه رفض وقال لي إن حلمه هو اللعب لريال مدريد".

وساعد بابون، وهو لاعب كرة قدم سابق، اثناء توليه تدريب قائد منتخب مصر، على إتقان عدة أمور عندما كان في روما، من بينها القدرة على إنهاء الهجمات وتحسين دقة تسديداته أمام المرمى.

وكشف بابون عن نصائحه لصلاح بخصوص إنهاء الهجمات، قائلا: "طلبت منه أن يتخيل نفسه واقفا أمام المرمى، لقد قمنا بمحاكاة ضربات الجزاء في اللحظة الأخيرة، بجانب مواقف حقيقية في المباراة، وكان دائما يتخيل الهدف".

وأتم قائلا: "أخبرته كيف يسدد الكرات وأن يختار أفضل الزوايا، لقد كان جيدا بالفعل في ذلك".

ويأتي هذا الاعتراف المثير لمدرب صلاح الشخصي السابق، رغم أن "الفرعون" أعلن بنفسه وقت سابق، عشقه لنادي برشلونة عندما كان يلعب في صفوف المقاولون العرب المصري.

يذكر أن محمد صلاح (30 عاما) يستعد مع ليفربول لمواجهة مضيفه ريال مدريد، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "سانتياغو برنابيو"، في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، ويأمل "الريدز" في تحقيق "ريمونتادا" شبه مستحيلة، بعد الهزيمة (2-5) ذهابا، في معقله "أنفيلد".

المصدر: وسائل إعلام