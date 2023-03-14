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رونالدو وراء طلب ميسي 600 مليون يورو من الهلال السعودي

الرياضة

رونالدو وراء طلب ميسي 600 مليون يورو من الهلال السعودي
AFP
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ما زالت المفاوضات بين ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان ونادي الهلال، قائمة للانتقال إلى النادي السعودي خلال الموسم المقبل.

وينتهي عقد ميسي مع النادي الفرنسي في الصيف المقبل، مع إمكانية التمديد لموسم آخر، شريطة موافقة الطرفين.

ووفقا لبرنامج "الشيرنغيتو" الإسباني الشهير، بدأ الهلال، مفاوضات ضم ميسي في يناير الماضي، وعرض على النجم الأرجنتيني، الحصول على راتب سنوي قدره 300 مليون يورو.

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وأشار البرنامج إلى أن ميسي طلب مهلة للتفكير، ورد عن طريق والده وكيل أعماله في الشهر الحالي، بأنه يريد راتبا أعلى مما يحصل عليه كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي، ويرى أن فارق 100 مليون يورو ليس كافيا.

وأوضحت العديد من التقارير، أن رونالدو يحصل مع النصر على 200 مليون يورو سنويا.

وكشف البرنامج الإسباني أن ميسي وافق على الانتقال للهلال، لكن بشرط الحصول على 600 مليون يورو سنويا.

ورد الهلال على طلب ميسي، برفع عرضه الأول إلى 350 مليون يورو سنويا، ولا تزال المفاوضات جارية بين والد ووكيل النجم الأرجنتيني والفريق السعودي.

المصدر: "وسائل إعلام"

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