ناد سعودي يقدم عرضا ضخما لضم ويلفريد زاها

كشفت تقارير صحفية أن لاعب فريق كريستال بالاس، ويلفريد زاها، تلقى عرضا ضخما من ناد سعودي للانتقال إلى صفوفه، نهاية الموسم الحالي.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للاعب الإيفواري مع كريستال بالاس، نهاية الموسم الحالي أي صيف 2023، دون وجود لاتفاق حتى الآن بشأن التجديد.

وحسب صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، فإن نادي الاتحاد السعودي، قدم لزاها 9 ملايين جنيه إسترليني (أي نحو 10,942 ملايين دولار أمريكي)، مقابل الموسم الواحد.

Wilfried Zaha has reportedly received an offer worth £9m-a-year from Al-Ittihad in the Saudi Pro League 👀 pic.twitter.com/U70dtgN8h2 — SPORTbible (@sportbible) March 13, 2023

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وتشير الصحيفة إلى أن زاها الذي ينتهي عقده مع النادي الإنجليزي خلال الصيف، يفكر في مستقبله على المدى الطويل.

وتقدر الدايلي مايل أن العرض الذي قدمه نادي الاتحاد السعودي لزاها هو الأعلى بتاريخه.

وكان كريستال بالاس عرض على زاها راتبا أسبوعيا قدره 200 ألف جنيه إسترليني، بما في ذلك المكافآت والمدفوعات الأخرى.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاتحاد ينافس ناديا آخر في الدوري السعودي من أجل الظفر بخدمات صاحب الـ30 عاما، وهو فريق النصر الذي وقع مؤخرا مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وأفادت أن الراتب الأسبوعي الذي ينتظر ويلفريد زاها مع الاتحاد، حال قبوله الصفقة، سيكون في حدود 320 ألف جنيه إسترليني.

ولكن زاها يواجه تحديا صعبا من أجل اتخاذ قرار فيما يتعلق بمرحلته التالية في مسيرته، مع العلم أنه مطلوب في أوروبا من نادي ميلان الإيطالي.

وأكدت الصحيفة نفسها أن اللعب في دوري أبطال أوروبا يروق لزاها، ولكن لا يمكن تجاهل فكرة الراتب المربح الذي يمكن الحصول عليه مع فريق آخر.

المصدر: "وسائل إعلام"