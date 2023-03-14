وفاة "الأسد" سالم مروان حارس النصر والمنتخب السعودي الأسبق

توفي سالم مروان أحد نجوم الكرة السعودية خلال القرن الـ20، صباح اليوم الثلاثاء، بعد معاناة طويلة مع المرض الذي أفقده الحركة طوال السنوات الماضية، نتيجة حادث سير تسبب في شلل رباعي.

الراحل الذي كان يناهز 64 عاما لقبه جمهور النصر بـ"الأسد"، مثل العالمي خلال 18 عاما، بداية من عام 1972م، حصد خلال تلك الفترة 9 بطولات متنوعة ما بين دوري وكأس.

أما على المستوى الدولي، فكان حاضرا مع الأخضر السعودي في مختلف البطولات منذ عام 1976 وحتى 1982م، لكن لم يحالفه الحظ للمشاركة في كأس العالم.

إذ لعب مع المنتخب 44 مباراة، منها واحدة بديلا، وشارك معه في العديد من البطولات منها، كأس الخليج 4 مرات (1976 و1979 و1982 و1988)، وتصفيات كأس العالم مرتين (1978 و1982)، ودورة الألعاب الآسيوية مرتين (1978 و1986).

ويعود لقب "الأسد" الذي رافقه خلال مسيرته، لبراعته في التصدي للضربات الجزائية، إذ كان يقف كالأسد حاميا عرينا.

وأصيب سالم بالشلل الرباعي قبل عدة سنوات، إثر حادث مروري، تعرض له أثناء عودته من مناسك العمرة، لقيادته السيارة بسرعة فائقة، لتنتهي معه مسيرته الرياضية قسريا.

المصدر: "وسائل إعلام سعودية"