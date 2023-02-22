بالفيديو.. رونالدينيو يهدي كرته الذهبية لمتحف برشلونة

أهدى الأسطورة البرازيلي رونالدينيو، سفير نادي برشلونة الإسباني، الكرة الذهبية التي حصدها عام 2005 لمتحف النادي الكتالوني.

وكان نجم برشلونة وميلان السابق وعد بمنح كرته التي فاز بها بقميص برشلونة للمتحف في 2017، لكن بسبب جائحة كورونا وظروف خاصة كانت وراء تأجيل تنفيذ الوعد.

وعلق النجم البرازيلي: "سعيد جدا لأن الكرة في بيتها، هناك الكثير من الذكريات الجميلة عندما أزور المتحف وأرى أصدقائي والألقاب، أفتقدهم كلهم. تحياتي للمشجعين الذين عاملوني بكثير من التقدير والحب".

وتوطدت علاقة رونالدينيو ببرشلونة أكثر بعد انضمام ابنه جواو دي اسيس موريرا للأكاديمية مؤخرا.

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وتسلم رئيس النادي لابورتا الكرة مع بقية المسؤولين وجوردي بيناس رئيس المتحف الذي استقبل 1.3 مليون زائر في 2022.

ويعد رونالدينيو ضمن 12 نجما في برشلونة حصدوا الجائزة المرموقة، لكن نصف الدزينة تعود لأسطورة البارسا الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وبدأ رونالدينيو، البالغ 42 عاما، مشواره مع غريميو البرازيلي ولعب لسبعة فرق أخرى منها باريس سان جيرمان الفرنسي وميلان الإيطالي.

لكنه قضى أفضل فترات مشواره الكروي في برشلونة من 2003 وحتى 2008 حيث كتب اسمه من بين أبرز لاعبي النادي الكتالوني.

وقاد رونالدينيو برشلونة للفوز بدوري الأبطال 2006، والدوري الإسباني في 2005 و2006، ونال جائزة الكرة الذهبية في 2005.

وانتقل رونالدينيو إلى ميلان في 2008، وتوج بلقب الدوري الإيطالي في 2011 قبل أن يعود إلى البرازيل ويحرز لقب كأس ليبرتادوريس مع أتليتيكو مينيرو في 2013.

وخاض رونالدينيو 101 مباراة مع البرازيل وسجل 35 هدفا منها هدفه الشهير من ركلة حرة عن بعد تسببت في خروج إنجلترا من كأس العالم 2002.

المصدر: "وكالات"