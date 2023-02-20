أول رد فعل لإدارة الأهلي المصري بعد الاعتداء على لاعبيه في السودان

تقدم نادي الأهلي المصري، يوم الاثنين، بشكوى للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ضد الهلال السوداني وذلك على خلفية الأحداث التي رافقت مباراتهما السبت الماضي في الخرطوم.

وكشف الأهلي في شكواه أن هذه الخطوة جاءت بسبب ما تعرض له الفريق من اعتداءات وتجاوزات تنافي كل الأخلاق الرياضية واللوائح المنظمة للعبة كرة القدم، قبل وأثناء وبعد اللقاء الذي جمع الفريقين لحساب الجولة الثانية لمرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا وانتهى بفوز الهلال بهدف دون رد.

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ووفقا للموقع الرسمي للأهلي فقد جاء في شكوى النادي ما يلي:

🚨🚨الأهلي في شكواه لــ "كاف" : تجاوزات الهلال السوداني وجماهيره متكررة.. وننتظر تطبيق اللوائح والقوانين🦅 pic.twitter.com/oSKjJ2YSmS — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) February 20, 2023

- أثناء المران الوحيد لفريقنا في ملعب الجوهرة الزرقاء الجمعة الماضي، اقتحم بعض مشجعي الهلال الملعب وألقوا الألعاب النارية على اللاعبين في حضور ممثل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، الذي عاين الأجسام المقذوفة، ودوّن الواقعة في تقريره.

- رغم قرار "الكاف" بإقامة المباراة بدون حضور جماهيري؛ نظرا لعدم توافر شروط السلامة في الملعب وإبلاغ النادي الأهلي بذلك؛ إلا أن الهلال لم يلتزم بهذا القرار وسمح لما يزيد عن ألف متفرج من جماهيره بحضور اللقاء.

- لم يلتزم الهلال بتوفير وسائل انتقال آمنة ولائقة لفريق الأهلي، وكذلك أغرق غرفة ملابس لاعبي الفريق بمياه الصرف الصحي عقب المباراة.

- عندما نزل الطاقم الطبي لفريق الهلال لعلاج لاعب أثناء المباراة، اعتدى أحد أفراد هذا الطاقم على مدافع الأهلي محمد عبدالمنعم بإحدى الأدوات الطبية، وترتب على إشهار حكم المباراة البطاقة الحمراء له، وكان يستوجب مغادرته الملعب نهائيا.

إلا أنه أصر على البقاء على مقاعد البدلاء حتى نهاية المباراة، وراح يكيل السباب والشتائم لحارسنا محمد الشناوي، وحاول الاعتداء عليه أثناء خروجه عقب نهاية اللقاء.

- اعتدى أحد أفراد الطاقم الإداري لفريق الهلال، بالضرب على لاعبنا علي لطفي وآخر على لاعبنا حمدي فتحي، في مشهد بعيد عن كل الأخلاق الرياضية.

- لم يوفر نادي الهلال، السلامة لفريقنا، وتجاوز مشجعوه الذين تواجدوا في الملعب بالمخالفة لقرار "الكاف"، في حق رئيس وفد النادي الأهلي وطاقم السفارة المصرية بالسودان والاعتداء على لاعبينا أثناء مغادرتهم الملعب، وفي الممر المؤدي لغرف الملابس.

- ما حدث في ملعب نادي الهلال يوم السبت الماضي هو سيناريو تكرر مرات من قبل، وتعرض لاعبو الأهلي للخطر في مباراة سابقة أقيمت بين الفريقين بالسودان يوم 1 فبراير 2020 عندما اقتحمت جماهير الهلال ملعب المباراة.

- الأمر تكرر وتجاوز كل الحدود، ننتظر تدخلكم العاجل، وتطبيق اللوائح والقوانين حرصا على نجاح مسابقات "الكاف".

المصدر: موقع نادي الأهلي