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شاهد.. لحظة تعرض حارس الأهلي المصري لاعتداء في السودان

الرياضة

شاهد.. لحظة تعرض حارس الأهلي المصري لاعتداء في السودان
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لحارس مرمى نادي الأهلي المصري، علي لطفي وهو يتعرض للاعتداء عقب مباراة فريقه ضد الهلال السوداني في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وخسر الأهلي أمام الهلال على ملعب "الجوهرة الزرقاء" في العاصمة السودانية الخرطوم بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية.

وظهر لطفي بعد نهاية المباراة، في مقطع فيديو متداول وهو يتحدث مع أحد الأشخاص يتردد أنه ضمن الجهاز الإداري لنادي الهلال وينتهي الأمر باعتداء هذا الشخص على حارس الأهلي بضربه على وجهه ورأسه.

وتفجرت حالة من الغضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي من مشجعي الأهلي تجاه هذا الفيديو وسط اعتراضات من جماهير الفريق المصري تجاه عدم توفير الحماية للاعبين.

ومن جانبه، وصف ضياء السيد، المدرب العام السابق لمنتخب مصر، ما حدث مع علي لطفي حارس الأهلي في السودان بالإهانة، مضيفا: "الترفع عن أخذ الحقوق أحيانا يصبح ضعف الأهلي.. ترفع قبل عامين بعد ما حدث مع الفريق من جماهير الهلال السوداني، وأطالب النادي بعدم التنازل عن حقوق اللاعبين".

المصدر: مواقع التواصل

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