شاهد.. لحظة تعرض حارس الأهلي المصري لاعتداء في السودان

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لحارس مرمى نادي الأهلي المصري، علي لطفي وهو يتعرض للاعتداء عقب مباراة فريقه ضد الهلال السوداني في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وخسر الأهلي أمام الهلال على ملعب "الجوهرة الزرقاء" في العاصمة السودانية الخرطوم بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية.

وظهر لطفي بعد نهاية المباراة، في مقطع فيديو متداول وهو يتحدث مع أحد الأشخاص يتردد أنه ضمن الجهاز الإداري لنادي الهلال وينتهي الأمر باعتداء هذا الشخص على حارس الأهلي بضربه على وجهه ورأسه.

علي لطفي كمان خد من الحب جانب…اظن بعد كده الناس ده لازم تتعامل بما تستحق pic.twitter.com/GCNM2dhGzl — Wael🦅Al-Emam وائل الإمام🚩🇪🇬 (@wael_alemam) February 19, 2023

وتفجرت حالة من الغضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي من مشجعي الأهلي تجاه هذا الفيديو وسط اعتراضات من جماهير الفريق المصري تجاه عدم توفير الحماية للاعبين.

ضياء السيد 🎙️



💬 ما حدث مع علي لطفي حارس الأهلي في السودان يعتبر إهانة، والترفع عن أخذ الحقوق أحياناً يصبح ضعف



💬 #الأهلي ترفع قبل عامين بعد ما حدث مع الفريق من جماهير الهلال السوداني، وأطالب النادي بعدم التنازل عن حقوق اللاعبين pic.twitter.com/e2DYtssUWY — محمد الجزار 🦅 (@mohamedelgazar4) February 19, 2023

ومن جانبه، وصف ضياء السيد، المدرب العام السابق لمنتخب مصر، ما حدث مع علي لطفي حارس الأهلي في السودان بالإهانة، مضيفا: "الترفع عن أخذ الحقوق أحيانا يصبح ضعف الأهلي.. ترفع قبل عامين بعد ما حدث مع الفريق من جماهير الهلال السوداني، وأطالب النادي بعدم التنازل عن حقوق اللاعبين".

المصدر: مواقع التواصل