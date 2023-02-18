"شمس السودان تتدخل".. الأهلي يتكبد هزيمة مؤثرة على يد الهلال (فيديو)

استهل نادي الأهلي المصري مشواره في النسخة الحالية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بخسارة خارج أرضه أمام الهلال السوداني (0-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت.

ويدين الفريق السوداني بالفضل في انتصاره لمهاجمه الكونغولي ليليبو ماكابي الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له في الدقيقة 53 من زمن "الديربي العربي" على ملعب "الهلال" في مدينة أم درمان السودانية، من ضربة حرة مباشرة أخطأ حارس المرمى المصري محمد الشناوي في التعامل معها ربما لعدم الرؤية بشكل جيد بسبب أشعة الشمس.

هدف الهلال السوداني في مرمي الاهلي المصري

1 للاهلال من شوطة ضربه حره عاش يا هلال pic.twitter.com/ktPWZqFwnI — Eng. Mahmoud (@MahmoudR55) February 18, 2023

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وحقق نادي الهلال أول فوز له في النسخة الحالية لدوري الأبطال، بعد خسارته أمام مضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي (0-1) في مستهل مشواره بالبطولة يوم السبت الماضي، ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية، برصيد ثلاث نقاط.

بينما يتصدر فريق ماميلودي صن داونز الترتيب برصيد 6 نقاط، بعد فوزه على كل من الهلال وفريق كوتون سبورت الكاميرون (3-1).

في حين خاض الأهلي مباراته الأولى ضمن البطولة الإفريقية لمشاركته في كأس العالم للأندية 2022، التي جرت في المغرب مطلع الشهر الجاري، واحتل الفريق المصري المركز الرابع في المونديال.

المصدر: RT