السودان.. التشكيلة الأساسية لـ"موقعة" الهلال والأهلي

تتجه أنظار عشاق الكرة العربية اليوم، صوب ملعب "الهلال" في مدينة أم درمان السودانية، الذي سيكون مسرحا "للديربي العربي" بين الهلال والأهلي المصري، ضمن دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة (13:00) بتوقيت غرينتش، والتي تأتي ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وسيبدأ الكونغولي فلورينت لبينجي (61 عاما) المدير الفني لنادي الهلال، بالتشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة ضيفه العملاق المصري:

علي عبد الله أبو عشرين، إيمورو إبراهيم، محمد أحمد أرنق، عثماني ديوف، أطهر الطاهر، والي الدين خضر، أبو عاقلة عبد الله، ديفيد أبانغا، لامين جارجو، محمد عبد الرحمن، وليليبو مكابي.

بينما اختار السويسري مارسيل كولر (62 عاما)، المدير الفني لنادي الزمالك، التشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة مضيفه السوداني:

محمد الشناوي، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، محمد هاني، على معلول، أليو ديانج، حمدي فتحي، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، أحمد عبد القادر، بيرسي تاو.

📋| إليكم تشكيل فريقنا لمواجهة الهلال السوداني ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا🦅

🔴| #يلا_يا_أهلي

⚫️| #أفريقيا_يا_أهليpic.twitter.com/Yfv8Tfrrt4 — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) February 18, 2023

إقرأ المزيد

واستهل نادي الهلال مشواره في النسخة الحالية لدوري الأبطال بخسارة خارج أرضه أمام فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي في المباراة (0-1) التي جمعتهما يوم السبت الماضي.

بينما يخوض الأهلي مباراته الأولى في البطولة الإفريقية لمشاركته في كأس العالم للأندية 2022، التي جرت في المغرب مطلع الشهر الجاري، واحتل الفريق المصري المركز الرابع في المونديال.

المصدر: RT