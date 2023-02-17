ليبيا.. تعادل بمذاق الهزيمة بين المريخ والزمالك

ساد التعادل السلبي "الديربي العربي" بين المريخ السوداني والزمالك المصري، الذي جمعهما اليوم الجمعة، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وأخفق أي من الفريقين السوداني والمصري في هز شباك الآخر على مدار شوطي اللقاء الذي أقيم على ملعب "الشهداء بنينا" في ليبيا.

واكتفى المريخ والزمالك بنقطة يتيمة لكل منهما، بعد هذ التعادل، ويتقاسمان المركز الأخير في ترتيب المجموعة الرابعة (D)، التي يتقاسم فريقا شباب رياضي بلوزداد الجزائري والترجي الرياضي التونسي، صدارتها برصيد ثلاث نقاط لكل منهما، قبل مواجهتهما المباشرة في وقت لاحق من مساء اليوم أيضا.

يذكر أن نادي الزمالك كان قد استهل مشواره في النسخة الحالية لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، بهزيمة مؤثرة في عقر داره، أمام ضيفه شباب رياضي بلوزداد (0-1) في اللقاء الذي جمعهما يوم الجمعة الماضي، على استاد القاهرة الدولي.

كما بدأ نادي المريخ رحلته في البطولة بالخسارة أيضا، ولكن خارج أرضه أمام الترجي الرياضي، وبالنتيجة ذاتها بهدف وحيد في المباراة التي جرت على الملعب "الأولمبي حمادي العقربي" بمدينة رادس التونسية.

المصدر: RT