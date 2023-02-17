ليبيا.. التشكيلة الأساسية لـ"موقعة" المريخ والزمالك

تتجه أنظار عشاق الكرة العربية اليوم السبت، صوب ملعب "الشهداء بنينا" في ليبيا، الذي سيكون مسرحا "للديربي العربي" بين المريخ السوداني والزمالك المصري، ضمن دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة (13:00) بتوقيت غرينتش، والتي تأتي ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وسيبدأ البرازيلي هيرون ريكاردو (65 عاما) المدير الفني لنادي المريخ، بالتشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة ضيفه العملاق المصري:

لحراسة المرمى: محمد مصطفى

خط الدفاع: أليكس سيلفا، حمزة داوود، مصطفى كرشوم، مازن محمدين

خط الوسط: ماتيوزينهو، تاج الدين يعقوب، سيرجيو رافائيل، برايان أنجولو.

خط الهجوم: الجزولي نوح، باولو سيرجيو.

بينما اختار البرتغالي جوسفالدو فيريرا (76 عاما)، المدير الفني لنادي الزمالك، التشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة مضيفه السوداني:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – محمد طارق – محمد عبد الشافي

خط الوسط : سيف جعفر – نبيل عماد دونجا – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – سيد عبد الله "نيمار"

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – أحمد سيد "زيزو".

واستهل نادي الزمالك مشواره في النسخة الحالية لدوري الأبطال بهزيمة مؤثرة في عقر داره أمام ضيفه شباب رياضي بلوزداد الجزائري في اللقاء الذي جمعهما (0-1) يوم الجمعة الماضي، على استاد القاهرة الدولي.

كما بدأ نادي المريخ رحلته في البطولة بخسارة ولكن خارج أرضه أمام الترجي الرياضي التونسي، وبالنتيجة ذاتها بهدف وحيد في المباراة التي جرت على الملعب "الأولمبي حمادي العقربي" بمدينة رادس التونسية.

ويتقاسم فريقا شباب رياضي بلوزداد والترجي الرياضي صدارة ترتيب المجموعة الرابعة (D)، برصيد ثلاث نقاط لكل منهما، ومن ثم المريخ والزمالك من دون نقاط.

المصدر: RT