أول تعليق من مرتضى منصور على رد الـ"فيفا" بشأن أزمة الزمالك

علق رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مرتضى منصور، على رد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الذي أرسله إلى نظيره المصري، بشأن قيد ثلاثي القلعة البيضاء خلال الميركاتو الشتوي.

وقال مرتضى منصور عبر صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك": "أخيرا انتصر صوت العقل هذا الخبر السعيد لجماهير الزمالك العاشقة للكيان تم إبلاغنا به منذ صدوره وانتظرنا البيان الرسمي لاتحاد الكرة المصري حتى نعلنه من جانبنا.

مدير النادي والمدير المالي في طريقهما إلى الاتحاد حالا لدفع المبلغ المتفق عليه مع جدولة باقي المديونية. والحمد لله سيتم قيد اللاعبين الثلاثة ليشاركوا في المباريات، شكرا لكل من ساهم في انهاء هذه الأزمة".

facebook/Mr.Mortada.Mansour

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ونشر الاتحاد المصري لكرة القدم، بيانا عبر موقعه الرسمي في وقت سابق من اليوم الخميس، أعلن فيه تلقيه الرد الخاص بالاستفسار عن صحة إجراءات قيد لاعبي نادي الزمالك، خلال فترة القيد الشتوية الأخيرة.

وجاء الرد من الاتحاد الدولي "فيفا" بأنه شأن داخلي، وعلى الاتحاد المصري، مسؤولية التأكد من اتخاذ النادي الإجراءات الضرورية قبل غلق القيد.

المصدر: "facebook/Mr.Mortada.Mansour"