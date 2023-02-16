الزمالك يتلقى ردا رسميا من الـ"فيفا"

رد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أخيرا على نادي الزمالك، الذي لجأ له، بعد دخوله في أزمة تسجيل اللاعبين مع الاتحاد المصري لكرة القدم، خلال الميركاتو الشتوي.

ونشر الاتحاد المصري لكرة القدم، بيانا عبر موقعه الرسمي اليوم الخميس، جاء فيه: "تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم الرد الخاص بالاستفسار عن صحة إجراءات قيد لاعبي نادي الزمالك، خلال فترة القيد الشتوية الأخيرة.

جاء الرد من الاتحاد الدولي "فيفا" بأنه شأن داخلي، وعلى الاتحاد المصري، مسؤولية التأكد من اتخاذ النادي الإجراءات الضرورية قبل غلق القيد.

وبناء على رد "فيفا" والطلب المقدم من نادي الزمالك للجنة التظلمات، جار إحالة الأمر إلى اللجنة، برئاسة المستشار عادل الشوربجي، للفحص والرد".

facebook/efasocial

facebook/efasocial

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يذكر أن نادي الزمالك كان قد أبرم 3 صفقات شتوية في يناير الماضي، حيث ضم المغربي أحمد بلحاج، ناصر منسي، وقطع إعارة لاعبه محمود شبانة، لكنه لم يستطع قيدهم بسبب خلافات مع الاتحاد المصري لكرة القدم.

المصدر: "facebook/efasocial"