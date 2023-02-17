برشلونة يتلقى ضربة موجعة "مزدوجة"

أعلن نادي برشلونة، اليوم الجمعة، أن الفحص الطبي الذي خضع له نجمه الشاب بيدري أظهرت إصابته في العضلة الخلفية لفخذه الأيمن، من دون الإشارة إلى طول الفترة اللازمة للتعافي.

وتعرض بيدري للإصابة خلال مباراة الفريق الكتالوني أمام ضيفه مانشستر يونايتد (2-2) يوم أمس الخميس، وذلك في ذهاب دور خروج المغلوب من الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" لكرة القدم، وغادر أرضية ملعب "سبوتيفاي كامب نو" قبل نهاية الشوط الأول.

وأكد برشلونة في بيان له، أن الفحوص التي خضع لها "الفتى الذهبي" اليوم الجمعة، أظهرت إصابته في "العضلة المستقيمة في فخذه الأيمن"، مضيفا "سيغيب عن التشكيلة حتى تعافيه".

وأشارت عدة صحف، بينها "سبورت" الكتالونية و"أس" المدريدية، إلى أن بيدري سيغيب عن الملاعب لمدة تتراوح ما بين 3 و4 أسابيع.

وبالتالي فمن المتوقع أن يغيب نجم برشلونة عن مباراته ضد قادش يوم الأحد المقبل، ضمن الدوري المحلي "لا ليغا"، إضافة إلى أنه لن يشارك في لقاء الإياب أمام مانشستر يونايتد يوم الخميس المقبل، على ملعب "أولد ترافورد".

كما سيغيب عن مواجهة "الشياطين الحمر" نجم برشلونة الشاب الآخر غافي بسبب الإيقاف ما يشكل صداعا كبيرا في رأس تشافي، المدير الفني للفريق الكتالوني.

ومن المتوقع أن يغيب بيدري أيضا عن مباراته أمام ألميريا في الليغا، ومن ثم ذهاب عن "كلاسيكو" الدور نصف النهائي من مسابقة الكأس ضد الغريم ريال مدريد في الثاني من مارس المقبل، ومباريات أخرى.

وفي حال تأهل برشلونة الى الدور ثمن النهائي لـ"يوروبا ليغ" قد يغيب بيدري عن مواجهتي هذا الدور أيضا يومي 9 و16 مارس 2023.

المصدر: وسائل إعلام