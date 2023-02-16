نهائي مبكر..  التشكيلة الأساسية لـ "ملحمة" برشلونة ومانشستر يونايتد

كشف مدربا برشلونة وضيفه مانشستر يونايتد عن التشكيلة الأساسية لفريقيهما لخوض المواجهة المرتقبة بينهما مساء اليوم الخميس، في مرحلة دور خروج المغلوب من الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وسيبدأ الإسباني تشافي هيرنانديز (43 عاما) المدير الفني لفريق برشلونة، بالتشكيلة الأساسية التالية للفريق الكاتالوني لمواجهة ضيفه مانشستر يونايتد، على ملعب "سبوتيفاي كامب نو":

1- مارك اندري تير ستيغن

4- رونالد أراوخو

8- بيدري

9- روبرت ليفاندوفسكي

17- ماركوس ألونسو

18- جوردي ألبا

19- فرانك كيسي

21- فرينكي دي يونغ

22- رافينيا

23- جيوليس كوندي

30- غافي.

بينما اختار الهولندي إريك تين هاج (53 عاما)، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنكليزي، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة "البلوغرانا":

1- دافيد دي خيا

8- برونو فيرنانديز

10- ماركوس راشفورد

12- مالاسيا

17- فريد

18- كاسيميرو

19- رافائيل فاران

23- لوك شو

25- سانتشو

27- فيجورست

29- وان-بيساكا.

المصدر: RT