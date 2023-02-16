نهائي مبكر.. التشكيلة الأساسية لـ "ملحمة" برشلونة ومانشستر يونايتد
كشف مدربا برشلونة وضيفه مانشستر يونايتد عن التشكيلة الأساسية لفريقيهما لخوض المواجهة المرتقبة بينهما مساء اليوم الخميس، في مرحلة دور خروج المغلوب من الدوري الأوروبي لكرة القدم.
وسيبدأ الإسباني تشافي هيرنانديز (43 عاما) المدير الفني لفريق برشلونة، بالتشكيلة الأساسية التالية للفريق الكاتالوني لمواجهة ضيفه مانشستر يونايتد، على ملعب "سبوتيفاي كامب نو":
1- مارك اندري تير ستيغن
4- رونالد أراوخو
8- بيدري
9- روبرت ليفاندوفسكي
17- ماركوس ألونسو
18- جوردي ألبا
19- فرانك كيسي
21- فرينكي دي يونغ
22- رافينيا
23- جيوليس كوندي
30- غافي.
📋 تشكيلتنا لمباراة هذا المساء— نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) February 16, 2023
⏳ #BarçaMUFC ⌛ pic.twitter.com/anMCtcY5Gq
بينما اختار الهولندي إريك تين هاج (53 عاما)، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنكليزي، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة "البلوغرانا":
1- دافيد دي خيا
8- برونو فيرنانديز
10- ماركوس راشفورد
12- مالاسيا
17- فريد
18- كاسيميرو
19- رافائيل فاران
23- لوك شو
25- سانتشو
27- فيجورست
29- وان-بيساكا.
تشكيل الشياطين لملاقاة برشلونة#يونايتد || #الدوري_الأوروبي— مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) February 16, 2023
المصدر: RT