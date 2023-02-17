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رسميا.. برشلونة يكمل صفقة الـ18 ثانية بعد 17 يوما!

الرياضة

رسميا.. برشلونة يكمل صفقة الـ18 ثانية بعد 17 يوما!
Legion-Media
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أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، اليوم الجمعة، رسميا ضم اللاعب المكسيكي جوليان أراوخو، قادما من صفوف فريق لوس أنجلوس غالاكسي الأمريكي، لمدة 3 مواسم ونصف الموسم.

وأخفق برشلونة في إتمام صفقة ضم اللاعب الشاب جوليان أراوخو (21 عاما)، خلال اليوم الأخير من الميركاتو الشتوي الماضي، قبل أن يعلن اليوم الجمعة عن التعاقد معه رسميا، لمدة ثلاثة سنوات ونصف السنة حتى 30 يونيو 2026.

وسينضم الظهير الأيمن الذي يملك في رصيده 3 مباريات دولية، إلى تدريبات الفريق الرديف لبرشلونة تحت قيادة رافا ماركيز.

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ويخطط برشلونة لتأهيل لاعبه الجديد، حتى تصدر محكمة التحكيم الرياضية، حكمها بشأن تسجيله بقائمة الفريق، بعد تأخر برشلونة في تسجيله لمدة 18 ثانية عقب إغلاق الميركاتو الشتوي الأخير.

وتوجه أراوخو إلى برشلونة يوم أمس الخميس، من أجل الخضوع للكشف الطبي قبل الانضمام لصفوف الفريق.

يذكر أن جوليان أراوخو انضم إلى صفوف لوس أنجلوس غالاكسي عام 2018، قادما من أكاديمية برشلونة في أريزونا، وشارك في 98 مباراة وسجل خلالها هدفا واحد إضافة إلى 14 تمريرة حاسمة في الدوري الأمريكي لكرة القدم "MLS".  

المصدر: وكالات 

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