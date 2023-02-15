هالاند: هدفي هو الفوز بالألقاب.. ووظيفتي أن أضع الكرة في الشباك

صرح النجم النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، بأن هدفه الفوز بالألقاب، ووظيفته أن يضع الكرة في الشباك، وذلك قبل مواجهة أرسنال مساء اليوم الأربعاء في "البريمير ليغ".

ويحل فريق مانشستر سيتي ضيفا على نادي أرسنال مساء اليوم الأربعاء، في ملعب "الإمارات" بالعاصمة لندن، وذلك في المباراة المؤجلة من الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقال هالاند في تصريحات للموقع الرسمي لمانشستر سيتي: "ليس من الطبيعي تسجيل 25 هدفا بالطبع، ولكن كنت أعلم أن هذا الفريق معتاد على إحراز 100 هدف في الموسم، وبالتالي بالنسبة لي كمهاجم كنت أعرف أنني سأحضر إلى هنا وأهز الشباك".

وأضاف: "هدفي هو الفوز بالألقاب، والآن لا يمكن التفكير كثيرًا فيما يمكن أن يحدث في شهر مايو المقبل، علينا التعامل مع الأمر وكل مباراة على حدة، ولكني أخطط الآن للفوز أمام أرسنال".

وتابع: "البريميرليج مسابقة صعبة، وكل مباراة مهمة جدا، وعندما خسرنا أمام توتنهام، كنا خارج كل شيء، والآن وبشكل مفاجئ عدنا للمنافسة، علينا الاسترخاء والتعامل مع كل مواجهة على حدة".

وعن مواجهة مواطنه مارتن أوديغارد، أشار النرويجي: "هو لاعب كرة قدم رائع، وأخيرا بدأ يظهر كل إمكانياته، الآن يوضح للعالم جودته ومن المميز مشاهدته".

وعلق هالاند على قلة عدد لمساته للكرة في المباريات: "يجب أن أركز في اللقاء، فالكرة يمكن أن تصل لي بأي وقت، لا أحتاج للمس الكرة كل دقيقة كي أستمتع بالمواجهة، يجب أن أتواجد في المكان المناسب أمام المرمى، هذا ما أعمل عليه".

وبالنظر إلى المقارنة بين الدوري الإنجليزي والألماني، ختم: "استمتعت بوقتي رفقة دورتموند، قضيت عامين ونصف هناك وكان ذلك وقتا رائعا وقدمنا كرة قدم جميلة، الآن ألعب رفقة السيتي وهناك بالطبع العديد من الأمور المختلفة، ولكن في النهاية وظيفتي أن أضع الكرة في الشباك، هذا أهم شيء".

يذكر أن إيرلينغ هالاند (22 عاما) يتربع على عرش صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 25 هدفا، وكان بإمكانه زيادة غلته في مباراة أستون فيلا، عندما حصل مانشستر سيتي على ركلة جزاء في الشوط الأول والنتيجة تشير إلى تقدمه بهدفين من دون رد، ولكن الغريب أن الجزائري رياض محرز قام بتنفيذ الركلة.

بينما يحتل نادي مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريمير ليغ"، برصيد 48 نقطة، متأخرا بفارق ثلاث نقاط عن المتصدر أرسنال الذي لعب مباراة أقل.

المصدر: وكالات