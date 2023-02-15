بواسطة "الرجل الآلي".. مانشستر ينتزع عرش "البريمير ليغ" من أرسنال (فيديو)

انتزع فريق مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم من مضيفه أرسنال بالفوز عليه في عقر داره (3-1) مساء الأربعاء، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ12 من "البريمير ليغ".

ووقع على ثلاثية مانشستر سيتي كل من اللاعبين، البلجيكي كيفين دي بروين، والإنجليزي جاك غراليش، والنرويجي إيرلنغ هالاند، في الدقائق (27، 72، 82) على الترتيب.

هدف السيتي الاول .. دي بروين

جمممميل يالديي 👏 pic.twitter.com/9DadjlnrtC — البروفيسور (@FAULB91) February 15, 2023

هدف السيتي الثاني .. جريلتش pic.twitter.com/bimcnN5ups — البروفيسور (@FAULB91) February 15, 2023

هدف السيتي الثالث .. هالاند pic.twitter.com/np7wZeSEua — البروفيسور (@FAULB91) February 15, 2023

بينما سجل المهاجم الإنجليزي بوكايو ساكا هدف أصحاب الأرض الوحيد من ضربة جزاء عند الدقيقة 42 من زمن الشوط الأول للمباراة التي جرت على ملعب "الإمارات" في العاصمة لندن.

هدف ارسنال التعادل .. ساكا pic.twitter.com/sPqWkpDA88 — البروفيسور (@FAULB91) February 15, 2023

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ورفع مانشستر سيتي حامل اللقب، رصيده بعد هذا الفوز الكبير، إلى 51 نقطة، واعتلى صدارة ترتيب الدوري، متفوقا بفارق الأهداف على وصيفه أرسنال، الذي يملك مباراة مؤجلة.

المصدر: RT