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بواسطة "الرجل الآلي".. مانشستر ينتزع عرش "البريمير ليغ" من أرسنال (فيديو)

الرياضة

بواسطة
AFP IAN KINGTON
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انتزع فريق مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم من مضيفه أرسنال بالفوز عليه في عقر داره (3-1) مساء الأربعاء، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ12 من "البريمير ليغ".

ووقع على ثلاثية مانشستر سيتي كل من اللاعبين، البلجيكي كيفين دي بروين، والإنجليزي جاك غراليش، والنرويجي إيرلنغ هالاند، في الدقائق (27، 72، 82) على الترتيب.

بينما سجل المهاجم الإنجليزي بوكايو ساكا هدف أصحاب الأرض الوحيد من ضربة جزاء عند الدقيقة 42 من زمن الشوط الأول للمباراة التي جرت على ملعب "الإمارات" في العاصمة لندن.

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ورفع مانشستر سيتي حامل اللقب، رصيده بعد هذا الفوز الكبير، إلى 51 نقطة، واعتلى صدارة ترتيب الدوري، متفوقا بفارق الأهداف على وصيفه أرسنال، الذي يملك مباراة مؤجلة.

المصدر: RT 

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