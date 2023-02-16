بعد حركة "مشينة" ورقم قياسي.. جماهير أرسنال تهاجم دي بروين بالزجاجات الفارغة والمشروبات (فيديو)

تعرض البلجيكي كيفين دي بروين، نجم نادي مانشستر سيتي، لهجوم من قبل نادي أرسنال خلال المباراة بينهما مساء الأربعاء، من الجولة 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقام كيفن دي بروين بدفع الإسباني ميكل أرتيتا، المدير الفني لنادي أرسنال، في الدقيقة 51، بعد محاولة الأخير إبعاد الكرة من أمام البلجيكي خارج خط التماس لتأخير هجمة لمانشستر سيتي على ملعب "الإمارات" بالعاصمة لندن.

من المخطئ ارتيتا او دي بروين ؟ pic.twitter.com/cvbsJKfzer — البروفيسور (@FAULB91) February 15, 2023

وهاجمت جماهير أرسنال اللاعب البلجيكي نجم اللقاء، عند خروجه من أرضية الملعب، بإلقاء الزجاجات الفارغة والمشروبات عليه.

وبعد اللقاء، توجه كيفن دي بروين وقام بتحية أرتيتا، معلنا الصلح بينهما، وإن المشادة التي وقعت في الشوط الثاني كانت مجرد انفعال خلال لقاء قوي، وهو ما أثار احترام المتابعين.

وسبق لميكل أرتيتا أن أشرف على تدريب دي بروين، خلال عمل الأول كمساعد لمدربه الحالي بيب غوارديولا في الكادر الفني لنادي مانشستر سيتي بين عامي (2016 و2019).

وفرض دي بروين نفسه نجم الليلة في لندن، بتسجيله الهدف الأول وصنع الثالث، ليساهم في حسم السيتي مباراة القمة ضد أرسنال (3-1) وانتزاع الصدارة منه.

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وسجل كيفن دي بروين (31 عاما) هدفه الرابع في الموسم الحالي "للبريمير ليغ" إضافة إلى 12 تمريرة حاسمة.

وأحرز النجم البلجيكي 6 أهداف في شباك أرسنال أكثر من أي نادي آخر في "البريمير ليغ".

ورفع مانشستر سيتي حامل اللقب، رصيده بعد هذا الفوز الكبير، إلى 51 نقطة، وانتزع صدارة ترتيب الدوري بفارق الأهداف من أرسنال، الذي يملك مباراة مؤجلة.

المصدر: RT