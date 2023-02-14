أشعر بالخجل من نفسي.. غوارديولا يعتذر عن التعليق "الأحمق" على "انزلاقة" جيرارد الشهيرة!

اعتذر الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن تعليقاته السابقة بشأن "انزلاقة" ستيفن جيرارد الشهيرة، التي كلفت ليفربول لقب الدوري الإنجليزي في موسم 2013-2014.

وقال بيب غوارديولا في المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم الثلاثاء، عشية مباراته المرتقبة ضد أرسنال: "أعتذر لجيرارد عن تعليقي الأحمق وغير الضروري الذي صرحت به تجاهه، هو يعرف كم أنا معجب به وبمسيرته وما قدمه للدولة التي أعيش وأدرب فيها".

وأضاف "الفيلسوف الكروي": "أشعر بالخجل من نفسي، هو لا يستحق ما قلته، أنا أؤمن بكلماتي في المؤتمر الصحفي الماضي للدفاع عن النادي، لكن لم أمثل (السيتي) بصورة جيدة، بوضع اسمه في تلك التعليقات الحمقاء".

وتابع: "أعتذر له وقلت له ذلك بشكل شخصي، لكن يجب القيام بذلك هنا أيضا، أعتذر لأسرته وزوجته وأطفاله".

وكان بيب غوارديولا قد رد على الاتهامات الموجهة للنادي، بشأن ارتكاب مخالفات مالية في مواسم سابقة، قائلا: "هناك من يريد محو ما حققناه.. لا أعرف إذا كنا مسؤولين عن انزلاق ستيفن جيرارد في أنفيلد. هل كان هذا خطأنا؟ أحترم (ستيفن) لكن تلك اللحظة تنتمي إلى تاريخنا (تتويج السيتي بالدوري".

وتحدث المدرب الإسباني عن مواجهة أرسنال يوم غد الأربعاء، قائلا: "حتى الآن هم الفريق الأفضل في البريميرليغ، شعرنا بذلك منذ أسبوعين، يتمتعون بالالتزام والحدة، ستكون معركة كبيرة وعلينا الاستعداد".

وواصل: "لا أشعر بأننا لم نكن في المستوى منذ أسبوع واستعدناه الآن، كل مباراة مختلفة، يمكن أن تلعب بصورة جيدة وتفوز ويكون كل شيء مثالي، لكن ربما نخسر غدا".

وأردف: "لا يزال هناك العديد من المباريات لخوضها، وغدا مباراة مهمة، الكل يعرف ذلك، وسنقدم أفضل ما لدينا، لرغبتنا في حصد النقاط".

وواصل: "بعد ذلك هناك نوتنغهام فورست ودوري الأبطال، و6 مباريات خارج أرضنا، لدي شعور بأن العديد من الأمور قد تحدث، يمكن أن تساعدنا مباراة الغد، لكن لا يزال هناك الكثير من اللقاءات الصعبة، لا يمكن إنكار رغبتنا في إثبات أنفسنا وتعديل العديد من الأمور".

وعن قلقه من تأثير الـ"فار" على سباق التتويج باللقب: "لا أعرف، هناك بعض الحالات في الأيام الأخيرة، لكن لا أعرف ماذا سيحدث".

واختتم قال غوارديولا تصريحاته قائلا: "سنتدرب بعد الظهر، وفي الوقت الراهن لا أعرف موقف إيرلينغ هالاند، أمس كان هدفه التعافي من مباراة أستون فيلا".

المصدر: وكالات