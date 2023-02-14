هل يلتحق "الرجل الآلي" هالاند بموقعة أرسنال؟

تحوم الشكوك حول مشاركة النجم النرويجي إيرلينغ هالاند في مباراة فريقه مانشستر سيتي ضد أرسنال، غدا الأربعاء، والمؤجلة من الجولة 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتعرض هالاند لإصابة في الفخذ خلال المباراة الماضية لمانشستر سيتي ضد أستون فيلا (3-1)، التي جمعتهما مساء الأحد الماضي، ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري.

ووفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن هالاند في حالة جيدة وسيشارك أساسيا كالمعتاد في موقعة أرسنال، التي ستحدد بعدها متصدر "البريميرليغ".

وكان هالاند قد شارك في تدريبات ناديه مانشستر سيتي، أمس الإثنين، بشكل طبيعي.

يذكر أن أرسنال يحتل صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 51 نقطة (لعب مباراة أقل)، يليه مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 48 نقطة.

بينما يتربع إيرلينج هالاند (22 عاما) على عرش صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 25 هدفا، وكان بإمكانه زيادة غلته في مباراة أستون فيلا، عندما حصل مانشستر سيتي على ركلة جزاء في الشوط الأول والنتيجة تشير إلى تقدمه بهدفين من دون رد، ولكن الغريب أن الجزائري رياض محرز قام بتنفيذ الركلة.

المصدر: وكالات