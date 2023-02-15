"اللاعب مجاش من الشارع".. ميدو يعتذر لمحمد خليفة

حرص المدير الفني لنادي الإسماعيلي المصري، أحمد حسام ميدو، على تقديم الاعتذار للاعب الفريق محمد خليفة بسبب تصريحات رئيس النادي السابق، يحيى الكومي.

ونشر ميدو فيديو عبر صفحته الشخصية على موقع "إنستغرام"، يعتذر فيه للاعبه محمد خليفة، بالقول: "محمد خليفة، مجاش النادي الإسماعيلي من الشارع، فهو لعب من قبل للعديد من أندية الدوري الممتاز وأحد أبناء نادي الزمالك. أنا بقول الحقيقة وعمري ما بجامل حد، السبب في وجود محمد خليفة، في الإسماعيلي، أنه لاعب مميز ولديه إمكانيات كبيرة وبيموت نفسه في التدريبات.

أنا شوفت إن حق محمد خليفة، عليا أني أصحح الكلام اللي اتقال والكلام ده يوضح كيف كان يدار النادي الإسماعيلي".

واختتم ميدو، تصريحاته، موجها رسالة لمحمد خليفة، قائلا: "أنا بعتذر لك أنت لاعب مميز وتستحق التواجد معنا في الإسماعيلي".

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وكان يحيى الكومي قد صرح في وقت سابق، بأنه ضم اللاعب محمد خليفة كمجاملة لأحد أصدقائه موضحا: هناك لاعب اسمه محمد خليفة، اعتبره غير موجود، لأنه جاء كمجاملة حيث إن والده أحد أصدقائي، وشقيقته تكون زوجة نجل مرتضى منصور.

المصدر: وسائل إعلام