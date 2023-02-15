لاعب مقابل حديقة.. الإسماعيلي يرد على تصريحات يحيى الكومي المثيرة للجدل

أثارت تصريحات رئيس نادي الإسماعيلي السابق، يحيى الكومي، حفيظة مجلس إدارة النادي الحالي، حيث أصدر بيانا دافع فيه عن لاعبه محمد خليفة، مؤكدا أنه لا ينوي التفريط بخدماته.

وقال مجلس الإسماعيلي في بيانه الرسمي: "اللاعب محمد خليفة سبق له خوض تجارب احتراف بالدوري الإسباني، بجانب اللعب لأندية كبيرة ولديها جماهيرية، من بينها الزمالك وأسوان".

وأضاف البيان: "اللاعب يخوض تدريباته بحماس واجتهاد في التدريبات بغية الحصول على فرصة المشاركة مع زملائه، فضلا عن كونه لاعبا على خلق ويتمتع بحب واحترام الجميع داخل النادي العريق".

وشدد مجلس إدارة الإسماعيلي على رفض أي إساءة لأي فرد ينتمي للنادي، وخاصة لاعبي الفريق الأول، ومنهم محمد خليفة، مؤكدا أنه لن يدخر جهدا في الدفاع عن كل من ينتمي للنادي".

المصدر: وكالات