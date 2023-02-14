لاعب ينضم "للدراويش" مقابل حديقة.. قصة أغرب صفقة في الدوري المصري

كشف رئيس نادي الإسماعيلي السابق، يحيى الكومي، كواليس أغرب صفقة في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، بتعاقده مع لاعب مقابل حديقة.

وتعاقد نادي الإسماعيلي مع محمد خليفة، لاعب نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وقال يحيى الكومي، في تصريحات تلفزيونية، إنه تعاقد مع اللاعب محمد خليفة، على سبيل المجاملة لوالده.

وأوضح الكومي: "والد محمد خليفة صديق لي، وأخته هي زوجة نجل مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، ولذا تعاقدت معه في الصيف الماضي".

وأضاف: "اللاعب انضم إلى الفريق بشكل مجاني، ولم يحصل على راتب، ولم يشغل مكانا في القائمة، حيث كان يتبقى 3 أماكن فارغة فيها".

واستدرك: "كان من المفترض أن يقوم والد محمد خليفة بإنشاء مبني تجاري داخل حديقة النادي مقابل 10 أو 15 مليون جنيه مصري، مقابل التعاقد مع اللاعب، ولكن وزارة الشباب والرياضة المصرية لم توافق".

وأتم يحيى الكومي: "ليست هناك أي مشكلة في هذا الأمر، فالغرض كان أن يحصل اللاعب على فرصة، وإذا لم ينجح فسيرحل بعد أن قمت بمجاملة والده، وكان من المُفترض أن نستفيد أيضا".

المصدر: وسائل إعلام