بوفون ينضم لقائمة نجوم كرة القدم المتعاطفين مع ضحايا زلزال تركيا وسوريا

أعلن ميريج ديميرال مدافع أتالانتا الإيطالي، انضمام المخضرم جانلويجي بوفون، حارس مرمى بارما، إلى الحملة التي يقودها للتبرع لمساعدة متضرري ومنكوبي الزلزال الذي طال تركيا وسوريا.

وكشف اللاعب التركي عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أن بوفون أرسل إليه أحد قفازاته، من أجل بيعها في مزاد علني، والتبرع بعائداتها بالكامل.

وكتب مدافع أتالانتا عبر تويتر: "رجل آخر ينضم لحملتنا، الحارس الأفضل في التاريخ جوانلويجي بوفون، يدعمنا بقفازاته الموقع عليها من طرفه".

وأضاف ديميرال: "نحن سنبيع قفازات الأسطورة في مزاد، الدخل سيخصص بالكامل لمساعدة ضحايا الزالزال".

Son adam @gianluigibuffon



Tarihin en iyisi Gianluigi Buffon imzalı eldivenleri ile destek oluyor.

Efsane'nin eldivenlerini açık artırmayla satışa çıkarıyoruz.



Gelir deprem bölgesinde kullanılmak üzere @ahbap 'a bağışlanacaktır.



Katkıları için Deniz Agnelli'ye çok teşekkürler. pic.twitter.com/93GPWk9dgb — Merih Demiral (@Merihdemiral) February 13, 2023

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في هذه الأثناء، أكد الدولي التركي أنه نجح في بيع قميصين آخرين من قمصان النجوم الذين ساهموا في هذه الحملة.

وأوضح ديميرال عبر "تويتر"، أن قميصين وجدا أصحابهما، ويعودان للفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، والإنجليزي هاري كين، هداف توتنهام هوتسبير.

وبيع هذان القميصان مقابل 1.250 مليون ليرة تركية (66 ألف دولار)، وفق الرقم الظاهر في تغريدة المدافع التركي.

وعليه فإن الحملة التي بدأها ديميرال بعد ساعات من وقوع الزلزال، نجحت في جمع 7.550 مليون ليرة تركية (401 ألف دولار).

وأكد ديميرال أن الحملة نجحت في بيع قمصان هازارد ودي بروين والإسباني ألفارو موراتا، بمبلغ 1 مليون ليرة تركي (53.1 ألف دولار)، موضحا أن المبلغ تم إيداعه في حساب جمعية "Ahbap"، التي تعمل على تقديم جميع أنواع المساعدات للمحتاجين، عينيا ونقدا.

ونجح في بيع قمصان زملائه السابقين في يوفنتوس، البرتغالي كريستيانو رونالدو، والأرجنتيني باولو ديبالا، والإيطالي ليوناردو بونتشي، مقابل مبلغ كبير يقدر بـ5 ملايين ليرة تركية (نحو 266 ألف دولار).

وما زال هناك في الحملة قصمان ثلاثي باريس سان جيرمان، ليونيل ميسي وكيليان مبابي ونيمار دا سيلفا، وإيرلنغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي.

المصدر: "وسائل إعلام"