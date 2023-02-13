صمدوا لعدة أيام ولكن.. مصرع فريق كرة طائرة بالكامل في زلزال تركيا

أكدت شبكة cnnturk التركية، عدم نجاة أي شخص من فريق كرة الطائرة المكون من 35 شخصا، والتابع لكلية معارف غازي فاماغوستا التركية للفتيات والفتيان.

وبات فندق غراند إيزياس، الواقع في مدينة أديامان، جنوب شرقي تركيا، بمثابة مقبرة جماعية للفريق بأكمله.

وقالت الشبكة: "الفريق بالكامل فقد حياته في كارثة الزلزال. وتم العثور على جثثهم في المدينة التي أتوا إليها من أجل خوض مباراة".

Depremde hayatını kaybeden çocuklarımız; Gazimağusa Türk Maarif Koleji Yıldız Kız ve Erkek Voleybol takımı öğrencilerine rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Ruhları şad olsun. Başımız sağolsun. Üzgünüz..😞 #KKTC#voleybolenkazaltında#Cyprus#malatyadepremi#Kahramanmaraspic.twitter.com/fxH8xpVNFJ — daghancakmak (@daghancakmak1) February 12, 2023

وأوضحت أنه لم ينج أحد من عناصر الفريق، الذي يتكون من 28 لاعبا من طلاب إحدى المدارس، فضلا عن ثمانية إداريين ومدربين.

وتؤكد الشبكة أن جميع أفراد الفريق حوصروا تحت الأنقاض، وصمدوا لعدة أيام قبل أن يعلن عن وفاتهم.

Today, more Turkish Cypriots who tragically lost their lives in Türkiye due to the earthquake were laid to rest 😞



Our 35 member volleyball team were all lost in Adıyaman meaning 48 Turkish Cypriots were killed in total.



May they rest in eternal peace 🤲♾️#KKTC#TRNCpic.twitter.com/6XV8c9jjph — Y.T.C (@Young_Turk_Cyp) February 11, 2023

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وتبلغ أعمار لاعبي الفريق بين 12 إلى 14 عاما، وكانوا يقيمون منذ أيام في فندق إيزياس، المكون من سبعة طوابق، والذي انهار بالكامل بفعل الزلزال "المدمر" الذي ضرب جنوب البلاد في وقت مبكر من صباح الاثنين الماضي، وبلغت قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر.

وبذل رجال الإنقاذ جهودا حثيثة من أجل انتشال أي من أفراد الفريق، خاصة المجموعة التي وصلت إلى المنطقة من شمال قبرص، لكن الطريقة التي انهار فيها الفندق صعبت عملية إنقاذهم، وفق الشبكة.

وكان الفريق يحلم بالتتويج بالبطولة هذا العام، حيث بدأ مشواره بطريقة رائعة جدا، إذ فاز فريق الفتيان على ممثل أضنة بنتيجة 3-1، بينما تغلب فريق الفتيات على ممثل نيغدة بثلاثة أشواط نظيفة.

المصدر: "وكالات"