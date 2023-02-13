ميسي يدعو للتبرع من أجل منكوبي زلزال تركيا وسوريا

دعا النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم باريس سان جيرمان، متابعيه إلى التبرع لضحايا الزلزال "المدمر"، الذي ضرب مناطق واسعة من جنوبي تركيا وشمالي سوريا.

ونشر ميسي عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام"، صورة لطفلة تم إنقاذها من تحت الأنقاض، يحملها أحد الرجال.

وعلق ميسي على المنشور باللغتين الإسبانية والإنجليزية: "هذه أيام حزينة للغاية لآلاف الأطفال وعائلاتهم الذين تضرروا من الزلازل المدمرة في تركيا وسوريا".

وأضاف النجم الأرجنتيني: "قلبي معهم، لذا تعمل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF) في المنطقة منذ البداية لحماية الأطفال".

وختم ميسي بحث متابعيه على تقديم المساعدة لهؤلاء الأطفال وللمتضررين، قائلا: "مساعدتك قيمة للغاية!"، ووضع رابطا إلكترونيا لمن يريد المساعدة.

وحظي المنشور بتفاعل واسع من متابعي أفضل لاعب في العالم 7 مرات، حيث نال أكثر من 1.5 مليون إعجاب بعد ساعة من النشر.

وانضم ميسي للحملة التي يقودها التركي ميريح ديميرال، مدافع أتالانتا، والتي تهدف إلى جمع التبرعات للمتضررين من الزلزال.

وأرسل ميسي أحد قمصانه، الذي ارتداه من قبل، في إحدى المباريات مع سان جيرمان، إلى ديميرال، على أن يتم بيعه في المزاد.

Sırada Lionel Messi var;



Leo'nun maçta giyip imzaladığı formasını açık artırmayla satıyoruz!



Satıştan elde edilecek gelir deprem bölgesinde kullanılmak üzere @ahbap 'a bağışlanacaktır.

Lionel Messi ile iletişime geçip durumu anlatan @hakanc10 ve @gigiodonna1 'ya çok teşekkürler pic.twitter.com/6INZsnWaA8 — Merih Demiral (@Merihdemiral) February 10, 2023

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وكتب ديميرال عبر تويتر: "التالي هو ليونيل ميسي، نحن نبيع بالمزاد قميص ليو الذي ارتداه ووقع عليه في المباراة، سيتم التبرع بالدخل لصالح المناطق المتضررة من الزلزال".

ولم يكشف ديميرال بعد عن المبلغ الذي تم به بيع قميص "ليو"، على الرغم من مرور يومين على طرحه للبيع.

ويشارك في حملة ديميرال أيضا كريم بنزيما، نجم ريال مدريد، وإيرلنغ هالاند، لاعب مانشستر سيتي، وثنائي باريس سان جيرمان كيليان مبابي ونيمار، وهاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير.

وتمكن ديميرال من بيع قمصان زملائه السابقين في يوفنتوس، كريستيانو رونالدو وليناردو بونوتشي وباولو ديبالا، وأيضا إيدين هازارد، من ريال مدريد، وألفارو موراتا وأنطوان غريزمان، أتلتيكو مدريد، وكيفين دي بروين، مانشستر سيتي.

وسبق أن ذكرت تقارير إعلامية تركية أن ميسي تبرع من خلال منظمته الخيرية، لصالح ضحايا زلزال سوريا وتركيا، بمبلغ 3,5 مليون يورو، حيث سيتم استخدامها في علاج المصابين، وإعادة إعمار المنازل التي تعرضت للتدمير.

المصدر: instagram/leomessi + وسائل إعلام