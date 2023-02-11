سجل مواجهات الأهلي مع الأندية البرازيلية قبل لقائه مع فلامينغو

يخوض الأهلي المصري مواجهة صعبة مساء اليوم السبت ضد فلامينغو البرازيلي، من أجل حصد الميدالية البرونزية الثالثة له على التوالي في بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم.

وسبق للأهلي أن خاض بعض المواجهات ضد الفرق البرازيلية في كأس العالم للأندية، قبل موقعة فلامينغو لتحديد المركز الثالث في النسخة الحالية المقامة بالمغرب.

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وكانت البداية في نسخة 2006 حين لعب الأهلي واحدة من أفضل مبارياته عبر التاريخ أمام إنترناسيونال البرازيلي، وخسر (1-2) في اليابان بمواجهة نصف النهائي.

وسجل وقتها ألكسندر باتو للفريق البرازيلي، وتعادل فلافيو للأهلي، ثم أحرز إنترناسيونال، هدف الفوز عن طريق لويس أدريانو.

ولعب الأهلي ضد كورينثيانز في نصف نهائي مونديال 2012، وخسر بهدف دون رد سجله خوسيه باولو جيريرو.

وواجه الأهلي بعدها، بالميراس في لقاء تحديد المركز الثالث بنسخة 2020 في قطر، وتعادل الفريقان دون أهداف، ثم فاز الأهلي بركلات الترجيح (3-2).

وتجدد الموعد بين الأهلي وبالميراس في نصف نهائي النسخة الماضية بالإمارات، وخسر الفريق المصري 0-2.

وبشكل عام، خسر الأهلي ثلاث مرات في أربع مواجهات أمام الفرق البرازيلية، وتعادل في مواجهة بالميراس التي حسمها بركلات الترجيح.

المصدر: وكالات