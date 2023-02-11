موعد موقعة الهلال السعودي وريال مدريد في نهائي مونديال الأندية

تصل كأس العالم للأندية إلى محطتها الأخيرة، السبت، بالمباراة النهائية التي تشهد تحديا عربيا إسبانيا بين الهلال السعودي وريال مدريد على ملعب مولاي عبد الله بالعاصمة المغربية الرباط.

وتبدأ أحداث المباراة المرتقبة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، السابعة مساء بتوقيت غرينيتش.

وبلغ الهلال نهائي مونديال الأندية للمرة الأولى في تاريخه وللمرة الثالثة في تاريخ العرب (بعد الرجاء المغربي في 2013 والعين الإماراتي 2018)، بعد تخطيه فلامينغو البرازيلي في الدور نصف النهائي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بينما تأهل ريال مدريد على حساب الأهلي المصري بفوزه عليه بنتيجة 4-1.

ويتسلح الهلال بكتيبة المحترفين التي نجحت في صناعة الفارق أمام فلامينغو في نصف النهائي، بالإضافة إلى عناصره المحلية المتميزة، مثل الحارس عبد الله المعيوف، وسعود عبد الحميد، وعلي البليهي، وسالم الدوسري.

في المقابل، يتوقع أن يعول ريال مدريد مجددا على نجميه البرازيليين فينيسيوس جونيور ورودريغو، ولاعب الوسط الأوروغوياني فيديركو فالفيردي، إضافة إلى المهاجم الفرنسي الخضرم كريم بنزيما الذي تتوقع مشاركته في المباراة النهائية بعدما غاب بسبب الإصابة عن مباراة الدور نصف النهائي أمام الأهلي.

وسبق لريال مدريد، الفائز بلقب مونديال الأندية أربع مرات (رقم قياسي)، أن لعب نهائي البطولة من قبل ضد فريق عربي في عام 2018، وتفوق حينها على العين في الإماراتي بأربعة أهداف مقابل هدف.

المصدر: RT