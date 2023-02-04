مفاجأة بعد رحيل لامبارد.. إيفرتون "الجريح" يهزم متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز

ألحق فريق إيفرتون هزيمة مفاجئة بضيفه أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ22 من "البريمير ليغ".

ويدين أصحاب الأرض بالفضل في هذا الانتصار بعد انتظار طويل، للمدافع جيمس تاركوفسكي، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد لفريقه بعد مرور ساعة من بداية اللقاء على ملعب "غوديسون بارك" بمدينة ليفربول.

وحقق نادي إيفرتون أول انتصار له في آخر 9 مباريات، ورفع رصيده إلى 18 نقطة، وتقدم إلى المركز السابع عشر على سلم ترتيب الدوري، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة أيضا.

ويأتي هذا الفوز في أعقاب إقالة مدربه السابق فرانك لامبارد الذي أشرف على تدريب النادي لمدة أقل من عام واحد، وذلك بعد الهزيمة التي تعرض لها إيفرتون، يوم السبت الماضي، أمام مضيفه وست هام يونايتد بهدفين من دون رد، ضمن الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي.

بينما توقف رصيد أرسنال عند 50 نقطة، في صدارة الدوري بفارق 5 نقاط عن وصيفه مانشستر سيتي حامل اللقب، الذي يحل ضيفا على نادي توتنهام هوتسبير مساء غد الأحد.

المصدر: RT