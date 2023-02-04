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ليفربول بقيادة صلاح يتعرض لهزيمة مذلة في الدوري

الرياضة

ليفربول بقيادة صلاح يتعرض لهزيمة مذلة في الدوري
AP Tim Goode
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مني فريق ليفربول بهزيمة مذلة أمام مضيفه وولفرهامبتون، بثلاثة أهداف من دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، في الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

تقدم أصحاب الأرض بهدف جاء بـ"نيران صديقة" سجله المدافع الكاميروني جويل ماتيب في مرمى فريقه "الريدز" مبكرا في الدقيقة السادسة من انطلاق صافرة البداية.

وضاعف المدافع كريغ داوسون النتيجة عند الدقيقة 12، ومن ثم سجل زميله البرتغالي روبين نيفيز الهدف الثالث بحلول الدقيقة 71 من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب "مولينيو".

وتعرض ليفربول للهزيمة الثالثة في آخر 4 مباريات مقابل تعادل واحد، والسابعة هذا الموسم، ليتوقف رصيده عند 29 نقطة، ويتراجع إلى المركز العاشر في جدول ترتيب "البريمير ليغ".

بينما حقق نادي وولفرهامبتون انتصاره الثاني في آخر ثلاث مباريات، وقفز من المركز السابع عشر إلى الخامس عشر على سلم ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة.

المصدر: RT 

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