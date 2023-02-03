نصف مليار يورو في مهب الريح.. تشيلسي يواصل مسلسل نزيف النقاط

سقط تشيلسي في فخ التعادل السلبي في عقر داره أمام ضيفه فولهام، في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الجمعة في افتتاح منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

واكتفى تشيلسي بنقطة يتيمة بعد هذا التعادل الذي جاء بمذاق الهزيمة، وانفرد بالمركز التاسع في جدول ترتيب الدوري "البريمير ليغ" برصيد 30 نقطة، مبتعدا بفارق نقطة عن ليفربول، الذي يحل ضيفا على نادي وولفرهامبتون مساء يوم الاثنين، ضمن منافسات هذه الجولة أيضا.

بينما رفع نادي فولهام رصيده إلى 32 نقطة، وانفرد بالمرتبة السادسة في جدول الترتيب، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة أيضا.

يذكر أن نادي تشيلسي أنفق أكثر من نصف مليار يورو في فترة الانتقالات الشتوية، التي أغلقت ليلة الأربعاء الماضي، حيث أبرم "البلوز" 8 صفقات، بتعاقده مع كل من الأرجنتيني إنزو فرنانديز، الأوكراني ميخايلو مودريك، بنوا بادياشيلي، نوني مادويكي، أندريه سانتوس، ديفيد فوفانا، مالو جوستو، إضافة إلى البرتغالي جواو فيلكس المنضم للفريق اللندني على سبيل الإعارة من أتلتيكو مدريد.

المصدر: RT