أول رد فعل للأهلي المصري بعد وصف مرتضى منصور لكهربا بـ"الهارب"

أعلن النادي الأهلي المصري، أنه تقدم بثلاث شكاوى ضد رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، بعد إهانة الأخير لنجم "المارد الأحمر" محمود عبد المنعم كهربا.

وقال النادي الأهلي في بيان نشره على موقعه اليوم الاثنين: "تقدم النادي صباح اليوم بثلاث شكاوى إلى كل من الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة.. ولجنة الانضباط، ضد رئيس الزمالك لقيامه عبر وسائل الإعلام المختلفة وقناة ناديه الرسمية بسب وشتم محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الأهلي، بألفاظ يعاقب عليها القانون والتجاوز في حق والديه. والتحقير من اللاعب والتنمر عليه ووصفه بالقرد والكلب والصعلوك وأنه قليل الأدب".

🚨🚨| الأهلي يتقدم بثلاث شكاوى لاتحاد الكرة والرابطة والانضباط ضد رئيس الزمالك لقيامه بسب وشتم كهربا والتحقير من اللاعب.🦅 pic.twitter.com/cU8WaylnFd — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) January 23, 2023

وأضاف البيان: "وكذلك قيام رئيس الزمالك بالاستهزاء والتطاول على النادي الأهلي ومجلس إدارته. وهو الأمر الذي يخالف كل المبادئ والقيم وقوانين ولوائح الاتحادين المصري والدولي لكرة القدم. بل ويثير الفتن ويساعد على الاحتقان بين الجماهير الكروية".

وقدم الأهلي حافظة مستندات تضم "أسطوانات مدمجة" تحتوي على نماذج من "التجاوزات والسب والشتم الذي قام به رئيس الزمالك في حق اللاعب محمود كهربا والتحقير منه وكذلك بحق النادي الأهلي ومسؤوليه".

وطالب النادي في شكواه بتطبيق اللوائح بوصف رئيس الزمالك ممثلا لناديه، أحد عناصر اللعبة.

وبعد تسجيل كهربا، هدفا في المباراة التي فاز بها فريقه الأهلي على ناديه الأسبق الزمالك في قمة الأسبوع الـ14 من الدوري، السبت الماضي، ظهر منصور في مؤتمر صحفي، وهو يصف كهربا بـ"الهارب".

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قرر إيقاف كهربا لمدة 6 شهور مع تغريمه مليوني دولار بجانب الفوائد لنادي الزمالك، نظرا لرحيله عن نادي الزمالك في 2019 وانضمامه إلى ديبورتيفو أفيس البرتغالي رغم سريان عقده مع الزمالك.

ورحل محمود كهربا عن الزمالك دون موافقة إدارة ناديه رغم سريان عقده، لينتقل إلى ديبورتيفو أفيس قبل أن يفسخ عقده مع النادي البرتغالي ويعود إلى مصر في يناير 2020 من بوابة الأهلي في صفقة انتقال حر.

المصدر: alahlyegypt.com