بعد ثلاثية هالاند وصيام صلاح.. ترتيب أفضل هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

عزز النجم النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي صدارته لترتيب أفضل هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد مباراته أمام ضيفه وولفرهامبتون مساء يوم الأحد.

وأحرز إيرلينغ هالاند ثلاثة أهداف للسيتي "هاتريك" في الدقائق (40، 50 من ركلة جزاء، 54) من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب "الاتحاد"، ضمن الجولة 21 من "البريمير ليغ".

وسجل هالاند الثلاثية الرابعة له بقميص مانشستر سيتي في أول موسم له حتى الآن، ورفع رصيده إلى 25 هدفا هذا الموسم في 18 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز، معززا تربع على عرش صدارة الهدافين، وكسر النجم النرويجي بذلك رقم كل من النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول، والكوري الجنوبي سون هيونغ مين مهاجم توتنهام، اللذين توجا هدافين "للبريمير ليغ" في الموسم الماضي، برصيد 23 هدفا لكل منهما.

كما أصبح هالاند أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في موسم واحد "للبريمير ليغ" على ملعب "الاتحاد" بإحرازه 18 هدفا في 11 مباراة، متفوقا على الأرجنتيني سيرخيو أغويرو الذي سجل 16 هدفا في الموسم (2011- 2012)، وذلك بحسب شبكة "أوبتا" للأرقام والإحصائيات.

وفي ما يلي ترتيب أفضل هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل المباراة الختامية للجولة الـ21 "للبريمير ليغ" بين فولهام وضيفه توتنهام هوتسبير، مساء اليوم الاثنين:

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1- النرويجي إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) – 25 هدفا

2- الإنجليزي هاري كين (توتنهام هوتسبير) – 15 هدفا

3- الإنجليزي إيفان تونييه (برينتفورد) – 13 أهداف

4- الصربي ألكسندر ميتروفيتش (فولهام) – 11 هدفا

5- الإسباني رودريغو (ليدز يونايتد) – 10 أهداف

6- الباراغوياني ميغيل ألميرون (نيوكاسل يونايتد) – 9 أهداف

6- الإنجليزي ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد) – 9 أهداف

8- النرويجي مارتين أوديغارد (أرسنال) – 8 أهداف

9- البرازيلي روبرتو فيرمينو (ليفربول) – 7 أهداف

9- الإنجليزي هارفي بارنيس (ليستر سيتي) – 7 أهداف

9- الإنجليزي فيل فودين (مانشستر سيتي) – 7 أهداف

9- الإنجليزي جيمس ماديسون (ليستر سيتي) – 7 أهداف

9- البرازيلي غابرييل مارتينيللي (أرسنال) – 7 أهداف

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9- الإنجليزي بوكايو ساكا (أرسنال) – 7 أهداف

9- المصري محمد صلاح (ليفربول) – 7 أهداف

9- البلجيكي لياندرو تروسارد (برايتون) – 7 أهداف

17- الألماني باسكال غروس (برايتون) – 6 أهداف

17- الإنجليزي داني إنجز (أستون فيلا) – 6 أهداف

17- الإنجليزي كاليوم ويلسون (نيوكاسل يونايتد) – 6 أهداف

17- الإيفواري ويلفريد زاها (كريستال بالاس) – 6 أهداف

21- البرتغالي دانييل بودينسي (وولفرهامبتون) – 5 أهداف

21- البرازيلي غابرييل جيسوس (أرسنال) – 5 أهداف

21- الألماني كاي هافيرتز (تشيلسي) – 5 أهداف

21- الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستير (برايتون) – 5 أهداف

21- الأوروغوياني داروين نونيز (ليفربول) – 5 أهداف

21- الإنجليزي جيمس وارد براوس (ساوثهامبتون) – 5 أهداف

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27- الإسكتلندي تشي آدمز (ساوثهامبتون) – 4 أهداف

27- الأرجنتيني جوليان ألفاريز (مانشستر سيتي) – 4 أهداف

27- النيجيري تايوو أونيى (نوتينغهام فورست) – 4 أهداف

27- الجامايكي ليون بايلي (أستون فيلا) – 4 أهداف

27- الأوروغوياني رودريغو بينتانكور (توتنهام) – 4 أهداف

27- الدنماركي فيليب بيلينغ (بورنموث) – 4 أهداف

27- البرتغالي برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد) – 4 أهداف

27- الإنجليزي جارود بوين (وست هام يونايتد) – 4 أهداف

27- البرتغالي روبين نيفيز (وولفرهامبتون) – 4 أهداف

27- الجامايكي بوبي ريد (فولهام) – 4 أهداف

27- الدنماركي بيير-إميل هوبيرغ (توتنهام هوتسبير) – 4 أهداف

27- الويلزي بيرنان جونسون (نوتينغهام فورست) – 4 أهداف

27- الجزائري رياض محرز (مانشستر سيتي) – 4 أهداف

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27- الإنجليزي سولومون مارش (برايتون) – 4 أهداف

27- الكاميروني بريان مبيومو (برينتفورد) – 4 أهداف

27- الياباني كاورو ميتوما (برايتون) – 4 أهداف

27- الويلزي كيفر مور (بورنموث) – 4 أهداف

27- الإنجليزي إدوارد نيكيتاه (أرسنال) – 4 أهداف

27- الكوري الجنوبي هيونغ مين سون (توتنهام هوتسبير) – 4 أهداف

27- الإنجليزي رحيم سترلينغ (تشيلسي) – 4 أهداف

27- الهولندي كريسينسيو سامرفيل (ليدز يونايتد) – 4 أهداف

27- الإنجليزي أولي واتكينز (أستون فيلا) – 4 أهداف

27- الكونغولي يوان ويسا (برينتفورد) – 4 أهداف.

المصدر: "premierleague"