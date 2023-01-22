هالاند يحطم رقم محمد صلاح

حطم النجم النرويجي إيرلنغ هالاند مهاجم فريق مانشستر سيتي الرقم القياسي لهدافي الموسم الماضي، للدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك خلال مباراة فريقه ضد وولفرهامبتون، اليوم الأحد.

وأحرز إيرلينغ هالاند ثلاثة أهداف "هاتريك" في مرمى ضيفه وولفرهامبتون، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب "الاتحاد"، وذلك ضمن منافسات في الجولة 21 من "البريمير ليغ".

وسجل هالاند الثلاثية الرابعة له بقميص مانشستر سيتي في أول موسم له حتى الآن، ورفع رصيده إلى 25 هدفا هذا الموسم في 18 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز، معززا تربع على عرش صدارة الهدافين، وكسر النجم النرويجي بذلك رقم كل من النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول، والكوري الجنوبي سون هيونغ مين مهاجم توتنهام، اللذين توجا هدافين "للبريمير ليغ" في الموسم الماضي، برصيد 23 هدفا لكل منهما.

كما أصبح هالاند أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في موسم واحد "للبريمير ليغ" على ملعب "الاتحاد" بإحرازه 18 هدفا في 11 مباراة، متفوقا على الأرجنتيني سيرخيو أغويرو الذي سجل 16 هدفا في الموسم (2011- 2012)، وذلك بحسب شبكة "أوبتا" للأرقام والإحصائيات.

المصدر: RT