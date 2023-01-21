ليفربول وتشيلسي.. تعادل بطعم الهزيمة

ساد التعادل السلبي مباراة القمة ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بين فريق ليفربول وضيفه تشيلسي، التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب "أنفيلد".

شهدت بداية اللقاء تسجيل الألماني كاي هافيرتز تسجيل هدف، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل، بعد العودة إلى تقنية الفيديو "VAR"، وبعد ذلك لم يتمكن أي من الفريقين في هز شباك الآخر على مدار الشوطين، ليخرجا بتعادل بطعم الهزيمة بالنسبة للطرفين.

وهذا التعادل هو الخامس على التوالي بين الفريقين في مختلف المسابقات.

واكتفى كل من الفريقين ليفربول وتشيلسي بنقطة وحيدة ويحتلان المركزين التاسع والعاشر في جدول ترتيب الدوري "البريمير ليغ" برصيد 29 نقطة لكل منهما على الترتيب.

ووفقا لموقع "ترانسفير ماركت" لإحصائيات كرة القدم، فإن ليفربول يتفوق على تشيلسي في تاريخ مواجهات الدوري الإنجليزي منذ موسم (1992-1993).

والتقى "الريدز" والبلوز" في 61 مباراة حتى الآن، ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز، حقق ليفربول الانتصار خلالها في 23 لقاء مقابل 21 فوزا لتشيلسي، بينما ساد التعادل 17 مباراة.

ويحتل الفريقان ليفربول وتشيلسي المركزين التاسع والعاشر في جدول ترتيب الدوري "البريمير ليغ" برصيد 28 نقطة لكل منهما على الترتيب.

المصدر: RT