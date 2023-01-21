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قبل مواجهة فريقه الأسبق.. ليفربول يتغنى بهدف صلاح (فيديو)

الرياضة

قبل مواجهة فريقه الأسبق.. ليفربول يتغنى بهدف صلاح (فيديو)
Globallookpress /Andrew Yates
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نشر فريق ليفربول مقطع فيديو لفوزه على ضيفه تشيلسي (2-0) في المباراة التي جمعتهما يوم 14 أبريل 2019، ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لموسم (2018-2019).

وأحرز النجم المصري محمد صلاح الهدف الثاني "للريدز" حينها بتسديدة "صاروخية" رائعة "لا تصد ولا ترد"، من خارج منطقة الجزاء في الزاوية اليسرى البعيدة، عند الدقيقة 54 من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب "أنفيلد".

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ويستضيف فريق ليفربول ضيفه تشيلسي اليوم السبت، على ملعب "إنفيلد"، وذلك في مباراة قمة الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريمير ليغ".

المصدر: "twitter/LFC" 

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