قبل مواجهة فريقه الأسبق.. ليفربول يتغنى بهدف صلاح (فيديو)
نشر فريق ليفربول مقطع فيديو لفوزه على ضيفه تشيلسي (2-0) في المباراة التي جمعتهما يوم 14 أبريل 2019، ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لموسم (2018-2019).
وأحرز النجم المصري محمد صلاح الهدف الثاني "للريدز" حينها بتسديدة "صاروخية" رائعة "لا تصد ولا ترد"، من خارج منطقة الجزاء في الزاوية اليسرى البعيدة، عند الدقيقة 54 من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب "أنفيلد".
لا يوجد مثيل لتسديدات محمد صلاح! 👑😳— نادي ليفربول (@LFC_Arabic) January 20, 2023
لنتذكر معًا فوزنا الرائع الذي حققناه أمام تشيلسي في عام 2019 🔙#ليفربول_تشيلسيpic.twitter.com/dogFMEXvni
ويستضيف فريق ليفربول ضيفه تشيلسي اليوم السبت، على ملعب "إنفيلد"، وذلك في مباراة قمة الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريمير ليغ".
المصدر: "twitter/LFC"