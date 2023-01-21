محمد صلاح يواجه اليوم فريقه الأسبق "البلوز"

يحتضن ملعب "أنفيلد" اليوم السبت في تمام الساعة (12:30) بتوقيت غرينتش، مباراة القمة بين ليفربول وضيفه تشيلسي، وذلك ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسيبدأ الألماني يورغن كلوب (55 عاما) المدير الفني لفريق ليفربول بالتشكيلة الأساسية التالية لهذه القمة المرتقبة أمام ضيفه الفريق اللندني "البلوز":

صلاح يقود هجوم الريدز 👊



اختيارات المدرب كلوب لمواجهة #ليفربول_تشيلسي 📋 pic.twitter.com/27cXeDCg2R — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) January 21, 2023

بينما اختار الإنجليزي غراهام بوتر (47 عاما) المدير الفني لفريق تشيلسي "البلوز"، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة مضيفه "الريدز":

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ووفقا لموقع "ترانسفير ماركت" لإحصائيات كرة القدم، فإن ليفربول يتفوق على تشيلسي في تاريخ مواجهات الدوري الإنجليزي منذ موسم (1992-1993).

والتقى "الريدز" والبلوز" في 60 مباراة حتى الآن، ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز، حقق ليفربول الانتصار خلالها في 23 لقاء مقابل 21 فوزا لتشيلسي، بينما ساد التعادل 16 مباراة.

ويحتل الفريقان ليفربول وتشيلسي المركزين التاسع والعاشر في جدول ترتيب الدوري "البريمير ليغ" برصيد 28 نقطة لكل منهما على الترتيب.

يذكر أن النجم المصري محمد صلاح ارتدى قميص فريق تشيلسي "البلوز" خلال الفترة ما بين عامي (2014 و2016) وشارك في 16 مباراة فقط ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز، وسجل هدفين.

المصدر: " twitter/LFC/ChelseaFC"