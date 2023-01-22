"الرجل الآلي" هالاند يروّض "الذئاب"

قاد النجم النرويجي إيرلنغ هالاند فريقه مانشستر سيتي للفوز على ضيفه وولفرهامبتون (3-0) في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز إيرلينغ هالاند ثلاثية أصحاب الأرض "هاتريك" في الدقائق (40، 50 من ركلة جزاء، 54) من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب "الاتحاد".

ورفع مانشستر سيتي حامل اللقب، رصيده بعد هذا الفوز إلى 45 نقطة، ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري، مقلصا الفارق إلى نقطتين فقط بينه وبين المتصدر أرسنال، قبل مباراته أمام ضيفه مانشستر يونايتد اليوم أيضا.

في المقابل، توقف رصيد نادي وولفرهامبتون عند 17 نقطة، وتراجع إلى المركز السابع عشر على سلم ترتيب "البريمير ليغ".

المصدر: RT