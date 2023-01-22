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شاهد.. فوز النصر في أول مباراة بقيادة رونالدو

الرياضة

شاهد.. فوز النصر في أول مباراة بقيادة رونالدو
twitter/AlNassrFC
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حقق نادي النصر فوزا صعبا على ضيفه الاتفاق (1-0) في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من دوري "روشن" السعودي لكرة القدم.

 ويدين أصحاب الأرض بالفضل في انتصاره لمهاجمه البرازيلي أندرسون تاليسكا في الدقيقة 31 من زمن الشوط الأول للقاء الذي جرى على استاد "مرسول بارك" بالعاصمة الرياض.

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وشهدت هذه المباراة أول ظهور للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بقميص "العالمي" في دوري "روشن" لكرة القدم.

ورفع نادي النصر رصيده بعد هذا الفوز إلى 33 نقطة، واستعاد صدارة الدوري من نادي الهلال، الذي لعب مباراة أكثر.

بينما توقف رصيد نادي الاتفاق عند 16 نقطة، ويشغل المركز العاشر على سلم الترتيب.

المصدر: RT 

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