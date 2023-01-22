أول ظهور لرونالدو اليوم.. التشكيلة المتوقعة للنصر

يستعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لخوض مباراته الأولى بقميص ناديه الجديد "النصر" أمام ضيفه "الاتفاق"، اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة 14 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويواجه الفرنسي رودي غارسيا، المدير الفني لنادي النصر السعودي، غيابات بالجملة في تشكيلة الفريق "العالمي"، منها 4 من عناصره الأجنبية الأساسية المؤثرة، حيث يغيب الحارس الكولومبي، دافيد أوسبينا، بعد إصابته بكسر في المرفق، والظهير الأيسر الإيفواري، جسيلان كونان، للإصابة، بالإضافة إلى المحور البرازيلي، لويس غوستافو، الموقوف لتراكم الإنذارات.

كما تحوم الشكوك حول مشاركة المدافع الإسباني ألفارو، بعد غيابه عن آخر حصتين تدريبيتين بسبب معاناته من إصابة.

من المتوقع أن يختار المدرب الفرنسي، التشكيلة الأساسية التي ستواجه الاتفاق، بقيادة النجم كريستيانو رونالدو، وسيعوض الحارس الشاب نواف العقيدي غياب أوسبينا.

وضم غارسيا، الظهير الأيمن نواف بوشل لقائمة الفريق بعد انضمامه للنصر قبل يومين، قادما من الفتح.

ومن المتوقع أن يدخل غارسيا المباراة بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

الدفاع: علي لاجامي، عبد الله مادو، عبد الإله العمري، سلطان الغنام.

الوسط: عبد الله الخبيري، عبد المجيد الصليهم، مشاريبوف، تاليسكا، بيتي.

الهجوم: كريستيانو رونالدو.

المصدر: وسائل إعلام