حدث تاريخي.. أول ظهور رسمي لرونالدو بقميص "العالمي" في الدوري السعودي

تتجه أنظار عشاق كرة القدم عامة ونادي النصر السعودي خاصة صوب استاد "مرسول بارك"، الذي سيشهد أول ظهور للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بقميص "العالمي" في دوري "روشن" لكرة القدم.

ويستضيف نادي النصر مساء اليوم الأحد في تمام الساعة (20:30) بالتوقيت المحلي، فريق الاتفاق، وذلك ضمن منافسات الجولة ال14 من الدوري السعودي لكرة القدم.

وسيبدأ الفرنسي رودي غارسيا، المدير الفني لنادي النصر السعودي، بالتشكيلة الأساسية التالية "للعالمي" بقيادة رونالدو:

قائمة الفريق الرسمية في مباراة #النصر_الاتفاق اليوم 💛



بالتوفيق لنجومنا 🙏 pic.twitter.com/Ydz8FSlpto — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) January 22, 2023

المصدر: RT