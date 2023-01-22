 
مباشر

حدث تاريخي.. أول ظهور رسمي لرونالدو بقميص "العالمي" في الدوري السعودي

الرياضة

حدث تاريخي.. أول ظهور رسمي لرونالدو بقميص
twitter/AlNassrFC
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ulus

تتجه أنظار عشاق كرة القدم عامة ونادي النصر السعودي خاصة صوب استاد "مرسول بارك"، الذي سيشهد أول ظهور للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بقميص "العالمي" في دوري "روشن" لكرة القدم.

ويستضيف نادي النصر مساء اليوم الأحد في تمام الساعة (20:30) بالتوقيت المحلي، فريق الاتفاق، وذلك ضمن منافسات الجولة ال14 من الدوري السعودي لكرة القدم.

وسيبدأ الفرنسي رودي غارسيا، المدير الفني لنادي النصر السعودي، بالتشكيلة الأساسية التالية "للعالمي" بقيادة رونالدو:

المصدر: RT 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين في اجتماع مع قدامى المحاربين: في الحرب الوطنية العظمى تعددت جنسيات قوات الاحتلال ضد روسيا