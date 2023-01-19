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"خليجي 25".. التشكيلة الأساسية للنهائي بين العراق وعمان

الرياضة

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تتجه أنظار كرة القدم العربية اليوم الخميس، صوب ملعب البصرة الدولي، الذي سيكون مسرحا للمباراة المرتقبة بين منتخبي العراق وسلطنة عمان، في نهائي بطولة كأس الخليج "خليجي 25".

ومن المقرر أن يطلق حكم الساحة الروماني إستفان كوفاتش صفارة البداية للمباراة النهائية لـ"خليجي 25" في تمام الساعة (19:00) بالتوقيت المحلي و(16:00) بتوقيت غرينتش.

التشكيلة الأساسية لمنتخب العراق:

لحراسة المرمى: جلال حسن

خط الدفاع: اللي فاضل، علي فائز، مصطفى ناظم، ضرغام إسماعيل.

خط الوسط: إبراهيم بايش، أمجد عطوان، أمير العماري.

خط الهجوم: حسين علي، أيمن حسين، شيركو كريم.

التشكيلة الأساسية لمنتخب سلطنة عمان:

إبراهيم المخيني، محمد المسلمي، فهمي دوربين، أحمد الخميسي، أحمد الكعبي، حارب السعدي، زاهر الأغبري، جميل اليحمدي، صلاح اليحيائي، المنذر العلوي، عصام الصبحي.

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المصدر: RT

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