سلطنة عمان تعيد مشجعي منتخبها من مطار العراق قبل نهائي "خليجي 25"

أعلن الاتحاد العماني لكرة القدم، بعد التشاور مع الجهات المختصة، إعادة الجمهور الموجود في مطار البصرة الدولي إلى سلطنة عمان، قبل ساعات من إقامة المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج.

وامتلأت مدرجات استاد البصرة الدولي عن بكرة أبيها بالجماهير العراقية، قبل ساعات من المباراة بين العراق وعمان، وسط تدافع كبير في محيط الملعب أدى لوفاة شخص وإصابة العشرات.

وقال الاتحاد العماني في بيان: "بعد التشاور مع الجهات المختصة في سلطنة عمان وحفاظا على سلامة الجماهير العُمانية، ودعما للأشقاء في جمهورية العراق لإنجاح اللقاء الختامي، فقد تقرر عودة الجمهور المتواجد في مطار البصرة الدولي إلى سلطنة عمان".

وأضاف: "‎كما ننوّه للجماهير المتواجدة في محيط الاستاد بعدم القدوم للملعب، وذلك لامتلاء المدرجات المخصصة للجماهير".

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وكانت اللجنة المنظمة لنقل الجماهير العمانية إلى البصرة قد ألغت رحلتها عبر الطيران العماني والتي كان من المقرر إقلاعها ظهراً بحسب صحيفة "الشبيبة" العمانية.

جاء ذلك بسبب ما تشهده محافظة البصرة من أوضاع غير مستقرة من زحام الجماهير وتدافعهم على بوابات ملعب "جذع النخلة" قبل ساعات من بداية المباراة النهائيّة بين المنتخبين العراقي والعماني.

المصدر: "twitter/OmanFA"