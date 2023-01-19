هل ينقل نهائي "خليجي 25" إلى دولة أخرى؟.. الاتحاد العراقي لكرة القدم يرد!

أكد الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الخميس، أن المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج "خليجي 25"، المقررة بين منتخبي العراق وعمان، على ملعب البصرة، ستقام في موعدها.

وواجه نهائي كأس الخليج "خليجي 25" إمكانية الإلغاء ونقله إلى بلد محايد، بعد وفاة شخص وإصابة العشرات بجروح، نتيجة تدافع بين مشجعين تجمعوا منذ الصباح الباكر أمام ملعب "جذع النخلة" في مدينة البصرة بجنوب العراق، لمشاهدة المباراة.

وصرح محافظ البصرة أسعد العيداني في وقت سابق من اليوم بأن: "البطولة الخليجية سارت بشكل جيد خلال الأدوار الماضية، لكن بسبب الحشود الجماهيرية الكبيرة والأعداد المتزايدة التي توافدت على ملعب المباراة النهائية، يجري حاليا التفاوض مع اللجنة المنظمة لبطولة كأس الخليج لتوافد الجماهير من المكان خوفا على سلامتهم بالدرجة الأولى".

وأضاف: "تم إبلاغنا بأنه إذا استمر الحال على ما هو عليه من تدافع جماهيري، وخاصة في حالة تسجيل وفيات سيتم إلغاء المباراة النهائية على أن يتم نقلها إلى دولة أخرى مجاورة".

ولكن الاتحاد العراقي لكرة القدم قال في بيان له: "ندعو جمهورنا الكريم إلى عدم الحُضور لملعبِ المباراة لامتلاء مدرجاته بالكامل، وذلك من أجل تنظيم المباراة بالشكلِ الأمثل في اختتام بطولةِ خليجي 25".

ومن المقرر أن تقام مباراة العراق وعمان في نهائي "خليجي 25" اليوم في تمام الساعة (19:00) بتوقيت مكة المكرمة و(16:00) بتوقيت غرينتش.

وامتلأ ملعب البصرة الدولي عن آخره قبل ساعات من بداية مباراة نهائي كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 25".

وشهد محيط ملعب البصرة الدولي ازدحاما كبيرا والجهات التنظيمية والحكومية وجهت نداءات متكررة لمن لا يحمل تذكرة دخول بمغادرة محيط الملعب.

يذكر أن الجماهير بدأت تنسحب من محيط ملعب البصرة والتوجه إلى مناطق المشجعين، إلى جانب توجه أعداد كبيرة إلى ملعب الميناء الاولمبي، الذي تم فتح بواباته لمتابعة اللقاء الختامي عبر الشاشات الداخلية.

وتأهل منتخب العراق إلى المباراة النهائية بعد فوزه على منتخب قطر (2-1) في الدور قبل النهائي للبطولة، بينما جرد منتخب عمان في طريقه إلى النهائي، نظيره البحريني من اللقب بفوزه عليه بهدف وحيد.

المصدر: وكالات